Calor de Las Vegas se acercará al récord del año 1939 para el lunes

El calor del valle de Las Vegas se intensificará un poco cada día, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para el fin de semana, se espera que las temperaturas máximas en Las Vegas lleguen a 112º el sábado y el domingo con un pronóstico de 113º para el lunes.

“El lunes debería ser el más caluroso, pero no puedo confirmar si se refrescará”, dijo la meteoróloga, Jen Varian.

El récord del 12 de julio es de 114º, establecido en 2003, y el del 13 de julio es de 115º, establecido en 1939, anunció Varian.

El pronóstico del jueves es de 107º con vientos más tranquilos. El viernes debería subir a cerca de 110º.

Alerta de calor excesivo

La mayor parte de la región, excepto las zonas de gran altitud, está incluida en un aviso de calor excesivo desde el sábado por la mañana hasta el lunes, según el Servicio Meteorológico.

