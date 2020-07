Calor excesivo en el Valle de Las Vegas, toma tus precauciones

Se aconseja a los residentes del Valle de Las Vegas que tomen precauciones ya que se prevé calor excesivo para el fin de semana.

Se espera que la temperatura máxima en Las Vegas llegue a 112º el jueves después de que se registraran 111º el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

“El factor compuesto de varios días de calor comenzará a entrar en juego”, anunció el meteorólogo, Trevor Boucher. “No habrá una tendencia de enfriamiento como tal, pero quizás a principios de la semana que viene las máximas serán unos pocos grados más bajos y las mínimas de la noche podrían bajar hasta los 80 o 70 grados para algún alivio”.

We know… it's summertime in the desert…

But this weekend will be DANGEROUSLY hot.

⚠️Excessive Heat Warnings out for much of

S. Nevada, NW Arizona & SE California with little relief in the mountains.

Hydrate frequently & limit time outdoors.#VegasWeather #NvWx #CaWx #AzWx pic.twitter.com/5yN8p1RwFt

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 29, 2020