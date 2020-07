Calor opresivo y fuertes vientos previstos para el lunes en Las Vegas

El calor opresivo y los vientos fuertes continuarán en el Valle de Las Vegas el lunes.

“Seguirá muy caliente; unos 110º en lugar de 113º”, mencionó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Clay Morgan, sobre la temperatura máxima proyectada para el lunes después de los 113º registrados el domingo.

Justo antes de las 6 a.m. del lunes, la temperatura en el Aeropuerto Internacional McCarran era de 93º.

La alerta de calor excesivo para la región se mantendrá hasta las 8 p.m. del lunes.

No se espera que se superen récords de alta temperatura. El récord de Las Vegas para el 13 de julio fue de 115º, establecido en 1939. El récord en Death Valley para esa fecha fue de 131º, establecido en 1913, y se prevé que la máxima del lunes sea de 123º.

Los vientos del lunes oscilarán entre las 10 y 17 millas por hora con ráfagas de hasta 30 millas por hora por la tarde, dijo Morgan.

Después del lunes, la temperatura máxima diaria se pronostica en alrededor de 107º durante toda la semana.

El lunes probablemente ofrecerá los vientos más fuertes antes de que los vientos suban a 20 mph el martes, según el pronóstico.

Estaciones de enfriamiento

El Condado Clark cuenta con cuatro estaciones para refrescarse adicionales abiertas hasta el lunes.

Las cuatro tendrán medidas de precaución para prevenir la propagación de COVID-19, incluyendo protocolos de detección, distanciamiento social y requerimientos de cubrebocas, indicó el condado en un comunicado de prensa.

En el Valle de Las Vegas, las estaciones de enfriamiento abiertas en varios momentos hasta el lunes son:

– Courtyard Homeless Resource Center, 1401 Las Vegas Blvd. Norte., abierto las 24 horas del día. Llama al 702-229-6117

– Cambridge Recreation Center, 3930 Cambridge S., abierto de 7 a.m. a 6 p.m. sólo los lunes. Llama al 702-455-7169

– Downtown Recreation Center, 105 W. Basic Road en Henderson, abierto de 9 a.m. a 3 p.m. el sábado, cerrado el domingo, y abierto de 11 a.m. a 6 p.m. el lunes. Llama al 702-267-4040

– SHARE Village Las Vegas, 50 N. 21st St., abierto diariamente de ocho a nueve y de 10 a 12 para hidratación solamente. Llama al 702-222-1680.

Los refugios diurnos para los desamparados estarán abiertos en el Condado Clark hasta el 30 de septiembre, anunció el condado. El refugio The Shade Tree ubicado en 1 W. Owens Ave. en North Las Vegas abre de 11 a.m. a 7 p.m. para mujeres y niños solamente. Se puede contactar a The Shade Tree al 702-385-0072.

El refugio diurno Salvation Army de Las Vegas, ubicado en 35 W. Owens Ave., estará abierto para adultos a partir del lunes. El refugio abre de 8 a.m. a 4 p.m. y puedes contactarlo al 702-701-5369.

Estaciones de enfriamiento fuera del valle

– En Laughlin: American Legion Richard Springston Post 60, ubicado en 1510 Bruce Woodbury Drive, abre de 8 a.m. a 8 p.m. en días con temperaturas de más de 112 grados. Se abrirá un área de enfriamiento exterior para mascotas con correa, pero no se permitirán mascotas dentro del edificio. Llama al 702-299-1510.

– En Mesquite: Salvation Army ubicado en 742 Pioneer Blvd., Suite D, estará abierto de 8 a.m. a 3 p.m. sólo el lunes. Llama al 702-345-5116.

Critical fire weather conditions will occur for much of southeast Nevada and northwest Arizona Monday. Those planning to head out for outdoor recreation should be aware of the fire danger. Heed all fire restrictions. #azwx #nvwx pic.twitter.com/YVZ9D5UxZw

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 12, 2020