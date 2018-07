Cambia SNHD requisito para obtener tarjeta de salud

La “Tarjeta de Entrenamiento de Seguridad para Manipuladores de Alimentos”, se puede tramitar en estas oficinas del SNHD, 280 S. Decatur Blvd. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Raymond Chua, supervisor de Registros de Salud, del SNHD. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Desde el pasado primero de julio, la persona que requiera tramitar por primera vez o renovar una “Tarjeta de Salud” -requisito para trabajar en la industria del manejo de alimentos- debe aprobar un examen presencial en las oficinas del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés).

El cambio parece motivado a que, inspectores sanitarios encontraron trabajadores quienes, a pesar de tener la tarjeta, no pudieron responder a cuestionamientos.

“Con esta actualización en el procedimiento para obtener la tarjeta (conocida como Health Card, en inglés), la autoridad sanitaria local se asegura de identificar bien a la persona y de que está capacitada según las normas y conocimientos básicos”, afirmaron Jorge Viote y Raymond Chua, funcionarios del SNHD, en entrevista con este semanario.

Toda persona que trabaja en la industria del manejo de los alimentos, es requerida de tener una tarjeta que ahora se llama oficialmente Tarjeta de Entrenamiento de Seguridad para Manipuladores de Alimentos.

“La renovación de las tarjetas expedidas anteriormente, también entran en el nuevo procedimiento”, remarcaron Viote y Chua.

Antes se podían hacer el entrenamiento y el examen en línea, a través de las páginas del SNHD y PBS en la internet. Eso ya quedó descontinuado. De acuerdo con información de Viote y Chua, ahora los interesados en obtener la tarjeta deben acudir en persona a alguna de las oficinas del SNHD, llenar la solicitud, mostrar identificaciones válidas y presentar el examen de conocimientos.

– Preparación para el examen

Por supuesto que para presentar el examen –aclaró Viote—antes se deben estudiar los manuales y otros materiales educativos. La gente puede tomar cursos y pagar si quiere, pero el SNHD ofrece gratis los recursos de preparación. Se pueden obtener en línea: www.snhd.info

La capacitación con los manuales y el examen se ofrecen en español y otros 10 idiomas. El examen consiste de 20 preguntas y se debe aprobar al menos 70%. Se presenta en cualquiera de las oficinas del SNHD, en horas hábiles.

El Tiempo preguntó si el cambio se motivó por algún problema serio. Viote y Chua respondieron que no se han presentado problemas sanitarios, pero sí se detectó a trabajadores que presentaron dudas conforme el examen al modo anterior.

“Inspectores del SNHD encontraron trabajadores que, a pesar de tener la tarjeta, no tenían los conocimientos necesarios. No pudieron responder preguntas básicas del manejo de alimentos. Hicieron seguimiento y detectaron que probablemente el examen en línea no lo habían presentado ellos sino más bien otras personas en su lugar. Eso abrió dudas de si las personas en realidad se estaban capacitando para hacer bien el trabajo que requiere seguir normas básicas”, afirmó Viote quien es vocero hispano del SNHD.

El propósito central del cambio es cuidar la salud de todos; es asegurar que las personas que trabajan en la industria del manejo de alimentos tienen la capacitación necesaria para hacer el trabajo bien, sin riesgo de provocar algún problema sanitario, remarcó el supervisor Raymond Chua.

Y reiteró: “la capacitación y la presentación de la prueba de conocimientos es indispensable para la seguridad del público consumidor y en general de toda la comunidad. La tarjeta es necesaria para trabajar en el sector del manejo de alimentos, como bodegas, tiendas, transporte de alimentos y no solo en restaurantes”.

Claro, reforzó Viote, “el manejo de alimentos se debe hacer con conocimiento y responsabilidad. Se debe saber a qué temperaturas se mantienen los alimentos, se cocinan, se almacenan. Algunos alimentos como mariscos son potencialmente peligrosos si no se manejan adecuadamente, tanto para mantener como para preparar y cocinar. Y tantos detalles que se deben cuidar y cumplir, algunos muy básicos como la higiene de saber lavarse las manos”.

Raymond Chua, quien es Supervisor de Registros de Salud, del SNHD, informó que “la agencia tiene registrados más de 22 mil establecimientos del sector alimentario, y expide cada mes unas 10 mil tarjetas, o al año más de 100 mil”.

Preguntamos qué cantidad de hispanos tramitan la tarjeta. Chua dijo no tener cifras exactas, pero estimó en una cuarta parte del total que son personas con apellidos hispanos.

– Costos

La tarjeta cuesta $20 dólares y eso incluye el examen. Antes eran $40 dólares.

En caso de no aprobar el examen se puede volver a hacer al día hábil siguiente con un pago de $5 dólares.

La renovación requiere presentar un examen consistente de 10 preguntas y el pago de $20 dólares.

La renovación de tarjeta expirada requiere un pago extra de $15 dólares.

– Lugares para tramitar la tarjeta:

Oficinas centrales de laSNHD, 280 S. Decatur Blvd.

East LV Public Health Center, 560 N. Nellis Blvd, suite E12.

Henderson City Hall, 240 S. Water St. Henderson.

También hay oficinas en Laughlin y Mesquite.

Para concluir Jorge Viote afirmó que “el trabajo de la SNHD no es solo expedir las tarjetas a quienes cumplan los requisitos. Hay una serie de programas que incluyen la inspección constante a la industria de los alimentos. Se trata de mantener la seguridad para todos, los turistas y los que vivimos aquí”.

Para información detallada: www.snhd.info/foodhandler

Al teléfono (702) 759-1099.