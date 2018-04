Cambio climático afecta a familias Latinas

Al final de la conferencia, las personas asistentes pudieron exponer sus dudas sobre el tema. Jueves29 de marzo de 2018 en Centro Cultural Winchester. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El panel sobre cambio climático estuvo conformado por la consultora de Green Latinos and Mom’s Clean Air Force, Claudia Najarro; la senadora estatal por el Distrito 10, Yvanna Cancela; y la profesora de Nevada State College, Dra. Laura Rosales. Jueves29 de marzo de 2018 en Centro Cultural Winchester. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Con el objetivo de informar a la comunidad sobre cómo el cambio climático y la contaminación afectan a los niños y familias latinas, la organización Sierra Club llevó a cabo una conferencia en español que contó con la participación de la profesora de Nevada State College, Dra. Laura Rosales; la senadora estatal por el Distrito 10, Yvanna Cancela; y la consultora de Green Latinos and Mom’s Clean Air Force, Claudia Najarro. El evento se realizó el jueves 29 de marzo en el Centro Cultural Winchester.

“Sabemos lo que pasa en Nevada pero a veces no lo tomamos en serio. En Nevada tenemos una riqueza de recursos naturales que casi ningún otro estado tiene. Nosotros nos hemos beneficiado de generaciones que han luchado para que sus recursos estén aquí para nosotros, tenemos la responsabilidad de continuar esa protección y de cuidar esos recursos”, dijo Cancela durante su intervención.

Durante el evento se abordaron las consecuencias que puede generar el cambio climático, entre las que se encuentra el incremento en la temperatura en lugares como el Sur de Nevada, sequías e inundaciones, incendios forestales, pestes, enfermedades y extinción de especies. Otros factores pueden ser eventos climáticos extremos, derretimiento del hielo marino, incremento en los niveles del océano y acidificación del océano.

“Empieza con el agua, vivimos en el desierto y debemos tener en mente la conservación del agua, podemos llegar a un tiempo de no tener suficiente agua en el Rio Colorado o Lago Mead (fuentes que abastecen a Nevada). Segundo es el aire, manejamos bastante aquí en el estado, muchas veces no nos damos cuenta de que hay otras opciones como usar bicicleta una vez cada fin de semana, caminar si se puede, para asegurar que el aire se mantenga limpio. Muchas veces no nos damos cuenta de enfermedades como el asma porque el aire no está limpio para nosotros y nuestras familias”, acotó Cancela.

Por su parte, la consultora de Green Latinos and Mom’s Clean Air Force, Claudia Najarro, explicó que esta organización se ha asociado para reunir a madres latinas para abordar temas como el clima, aire limpio y toxinas que afectan la salud de los niños y las familias latinas. Ya que estas circunstancias pueden provocar enfermedades como el asma.

“Tengo voluntarias que me han contado sus historias, muy tristes, no sé cómo hacen cuando tienen a sus hijos enfermos, tienen que llevarlos a la escuela o estar en el hospital. Eso significa que pierden días de trabajo, sus cheques se reducen, y los más pequeños ven estos problemas que son estresantes para las mamás. Así es como veo que la falta de cuidado y consientización para con el medio ambiente nos puede afectar”, mencionó Najarro.

La profesora de Nevada State College, Laura Rosales, informó que el dióxido de carbono es un gas que atrapa el calor, lo cual provoca temperaturas más altas. También expuso que las actividades humanas han aumentado significativamente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera al quemar combustibles.

“El tratar de tener un mejor lugar para vivir es un tema que viene a colación, lo escuchamos ahora porque por lo que estamos haciendo es inminente que debe haber un cambio. Realmente creo que todos queremos un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para nuestros niños.

Quemar los combustibles fósiles, ya sea carbón, gas, gasolina o diesel, todo eso resulta en un incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmosfera. Esto está comprobado, no hay discusión sobre eso, la discusión es sobre otros detalles”, aseveró Rosales.

Algunas de las posibles soluciones para evitar más daños al medio ambiente son detener las emisiones de dióxido de carbono, disminuir el uso de energía, optimizar el uso de energía o incluso recurrir a la utilización de energía renovable proveniente de paneles solares, viento y energía nuclear.

“Podemos hacer mucho, si pensamos en qué es lo que realmente necesitamos comprar, tenemos el poder de elegir cómo hacemos las cosas, todos tenemos que ir a trabajar y tenemos que comer, pero si tenemos la elección de comprar algo que se produzca aquí, ¿por qué no hacerlo?

También, reducir la cantidad de basura que producimos. Si todos hacemos un poco cada día, eso tiene un efecto acumulativo”, concretó Rosales.