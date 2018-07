Cambios drásticos en los trámites de inmigración

Los abogados Kathia Pereira (centro) y Rolando Velázquez escuchan el caso de una mujer, durante un taller informativo sobre cambios en trámites de inmigración. El 19 de julio de 2018, en La Alianza Comunitaria Trasnacional. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Los abogados Kathia Pereira y Rolando Velazquez (al fondo) escuchan preguntas, durante un taller informativo sobre cambios en trámites de inmigración. El 19 de julio de 2018, en La Alianza Comunitaria Trasnacional. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

“La situación se ha puesto muy fea. Hay cambios en los procesos de inmigración en los Estados Unidos -que son muy duros- y la gente debe saber antes de iniciar algún trámite. Ahora hasta los residentes legales pueden caer en proceso de deportación, no solo la gente indocumentada”, expresó la abogada de migración, Kathia Pereira, antes de su presentación el pasado jueves 19 de julio en un “Taller informativo” sobre los cambios más recientes en los procedimientos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), en la sede de la organización La Alianza Comunitaria Trasnacional.

“En los últimos meses y semanas se han presentado cambios en los procedimientos de USCIS”, dijo Pereira sustentada en información de esa oficina federal y del Departamento de Justicia. “Ahora prácticamente no se atienden las solicitudes de asilo. La gente con papeles también puede entrar en proceso de deportación si tiene algún antecedente o problema en los trámites”, destacó.

“El primer memorandum del gobierno federal dice que ahora, si alguien llega a la frontera huyendo de su país, para pedir ayuda por violencia doméstica, o por las pandillas como en Centroamérica, se le va a detener, a procesar y a deportar”, informó Pereira.

El mensaje es claro, agregó: “no venga a pedir asilo porque no se le va a dar. Los procedimientos se han vuelto extremadamente complicados y difíciles.”

– Todos son prioridad

“Otro cambio es la lista de prioridades para deportar, como manda un segundo memorandum del Departamento de Justicia, que hace práctica –agiliza y facilita- la política del presidente Trump, de deportar a quien se pueda”, dijo Pereira

“Antes la política fue ocuparse de detener solo a los criminales y gente mala. Eso cambió porque ahora también la gente residente que aplique por la ciudadanía tiene riesgo de recibir negativa si algo no está bien en los récords. Por algo, como antecedentes penales muy viejos, algún error del interesado o de alguien que no fue un abogado, eso pone al solicitante en proceso de deportación”, expresó.

En este punto, aclaró la abogada “queda exenta la gente bajo DACA, visa VAWA y TPS, siempre y cuando estén limpios, sin errores.

Todo esto es muy feo y complicado, entonces ahora más que nunca la gente debe informarse bien y asesorarse con un abogado de migración.”

“Es muy peligroso hacer trámites con notarios o como por “el amigo de mi primo le hizo así””, expresó la abogada.

¬- Ya no corrigen errores

El memorandum número tres del Departamento de justicia, siguió informando Pereira, “manda que, de ahora en adelante, USCIS ya no dará oportunidad de resolver algún error en los trámites. Antes cuando en el proceso había un faltante o un error del solicitante USCIS mandaba cartas señalando eso y pidiendo al solicitante que lo corrigiera. Ya no. Simplemente la oficina de migración niega la solicitud y pone el caso en proceso de deportación”.

La abogada Pereira habló ante un salón repleto de gente ansiosa de informarse sobre el tema, de hacer preguntas y recibir una respuesta honesta, y estuvo acompañada del también abogado especializado en asuntos de migración Rolando Rex Velázquez.

“Hace muchos años trabajé para el Servicio de Inmigración y ahora llevo casi 25 años practicando como abogado de migración, y nunca había visto algo tan duro como hoy”, afirmó el abogado Rolando Velázquez al tomar la palabra en el taller informativo.

– La “carga pública”

“Parece que todo se diseña para encontrar motivos y negar los casos”, dijo Velázquez, agregando que “antes las autoridades no tomaban en cuenta si un solicitante había usado beneficios del gobierno federal. Ahora el Servicio de Inmigración se apoya en la ley y está revisando eso”.

Si una persona hace algún trámite como la ciudadanía le puede afectar si ha usado beneficios como el Welfare o ha mentido con los dependientes en la declaración de impuestos. “De hecho, los oficiales buscan con mucho cuidado los antecedentes de la persona para ver si no cometió algún fraude. Cualquier problema les da motivo para negar la solicitud y poner a la gente en deportación”, remarcó Velázquez.

“Ahora los antecedentes penales, la información financiera y laboral es tomada en cuenta. Los oficiales buscan si el solicitante o alguien de su familia directa ha sido una “carga pública” o ha cometido fraude”, remarcó el abogado.

Por su parte la abogada Pereira resaltó que “por eso ahora más que nunca antes de empezar algún trámite es necesario conseguir el FOIA, el historial o récord de la persona y por supuesto que un abogado lleve el caso.”

Pereira hizo notar que los memorándums son muy fuertes, son cambios muy serios en los trámites de migración. “Pero no se alarmen, a ustedes no les afecta si no se meten en problemas y no van con notarios para que les ‘arreglen’ sus casos”.

Kathia Pereira concluyó con recomendaciones: “No entren en pánico. Infórmense bien. Usen los servicios de un abogado y no hagan trámites sin antes asesorarse y tener toda la información y documentación de sus casos. No se metan en problemas. Son tiempos difíciles, pero no hay que tener miedo, se deben afrontar con energía, con mucha calma, con la frente en alto”.