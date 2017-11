Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre el alto índice de diabetes entre la comunidad latina de Estados Unidos, la organización no lucrativa Alliance Against Diabetes y grupos aliados llevaron a cabo el evento ‘Celebrando tú salud’, el cual tuvo como actividad principal la caminata anual contra la diabetes.

Con gran energía y entusiasmo, los participantes caminaron contra la diabetes. Sábado 4 de noviembre en Alliance Against Diabetes. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El evento ‘Celebrando tú salud’ contó con diversas actividades y servicios. Sábado 4 de noviembre en Alliance Against Diabetes. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La representante de la senadora Cortéz Masto, Maritza Rodríguez, acompaño a los dirigentes de la organización en el recorrido. Sábado 4 de noviembre en Alliance Against Diabetes. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Atendemos a mucha gente que no tiene ningún medio para pagar”: Dra. Olga Martin. Sábado 4 de noviembre en Alliance Against Diabetes. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Cuando caminamos con las camisetas moradas la gente que pasa nos ve, es bueno porque no se dan cuenta de la cantidad de personas que tienen esta condición (diabetes). Nosotros somos una organización sin fin de lucro y uno de los propósitos es recaudar algo de fondos, atendemos a mucha gente que no tiene ningún medio para pagar, no tienen seguro médico”, comentó la presidente de Alliance Against Diabetes, Dra. Olga Martin.

La doctora Martin expresó a este semanario que su organización atiende a cualquier persona sin importar el estatus legal, incluso si no cuentan con seguro médico, ya que el índice de personas hispanas que padecen diabetes es alto.

“Nosotros atendemos a todos, buscamos que la gente apoye un poco porque todo esto cuesta. Pero a las personas que verdaderamente no pueden (solventar económicamente) sí las atendemos, no le negamos a nadie.

En realidad aquí en Estados Unidos, entre los hispanos el índice de diabetes es mayor que en nuestros países, por el tipo de alimentación, la gente se empeora cuando viene aquí”, añadió la Dra. Martin.

Este evento realizado el pasado 4 de noviembre en las inmediaciones de la organización contó con examen de visión, prueba de glucosa y toma de presión. Todos estos servicios fueron ofrecidos gratuitamente.

Al preguntarle sobre cómo logran mantener los servicios que se ofrecen en la organización, tomando en cuenta que para personas con necesidad es sin costo, la presidente de Alliance Against Diabetes dijo que se debe a la buena voluntad de la comunidad y de las empresas privadas que apoyan, ya que no reciben fondos gubernamentales.

“Hay gente que paga, en realidad hay gente muy buena en nuestra comunidad. Hay personas que dicen ‘ahora no tengo nada (dinero)’, les respondemos que está bien, dentro de uno o dos meses regresan y aportan algo. La gente es muy noble… (A los pacientes) solo pedimos nombre, dirección y teléfono, no pedimos garantía de nada”, sentenció la Dra. Martin.

Para más información sobre esta organización visite

www.allianceagainstdiabetes.org