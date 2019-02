Caminos helados en California cierran vías entre la división con Nevada

febrero 6, 2019 - 9:07 am

Espera demoras si viajas al sur de California el miércoles.

La carretera Interestatal 15 se cerró entre la línea de estado Nevada/California en Primm debido a las condiciones de las carreteras heladas en California, aunque todos los carriles hacia el sur se reabrieron a las 7:10 a.m., según la Comisión Regional de Transporte.

Aún se esperaban grandes retrasos, advirtió la comisión en un tweet.

La Patrulla de Caminos de California comentó que alrededor de las 6:30 a.m. tienen unidades en Yates Well Road y no se espera que las carreteras vuelvan a abrir. También tienen unidades en Cima Road en la carretera Interestatal 15 en dirección norte.

El Servicio Nacional de Meteorología informa que hay hielo y nieve en las carreteras cerca de Mountain Pass, lo que resulta en un tráfico intenso y numerosos accidentes.

Los conductores a los que no les importó salir de los caminos trillados el sábado evitaron el tráfico pesado al aprovechar dos rutas alternativas:

– Ruta 1: toma la ruta 160 del estado hacia la ruta 372 hasta la 127. El tiempo estimado para el viaje de 136 millas es de 2 horas, 19 minutos.

– Ruta 2: toma la carretera estadounidense 95 a la carretera Interestatal 40. El tiempo estimado de viaje de 234 millas es de 3 horas, 42 minutos.

Esta es una historia en desarrollo, vuelva más tarde para consultar las actualizaciones.