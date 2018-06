Campaña 2018: Heller y Rosen lanzan nuevos anuncios publicitarios en la carrera senatorial

U.S. Sen. Dean Heller, R-Nev. (Las Vegas Review-Journal)

U.S. Rep. Jacky Rosen, D-Nev. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Una de las primeras compras de anuncios de publicidad en todo el estado desde que el senador de los Estados Unidos: Dean Heller, ganó las elecciones primarias de Nevada, se enfoca en el trabajo del senador con los veteranos.

La candidatura de reelección de Heller está siendo desafiada por la representante de los EE.UU: Jacky Rosen.

El anuncio digital de 15 segundos es parte de una compra publicitaria de cinco cifras del Comité Senatorial Nacional Republicano. Comienza diciéndole a los televidentes que Heller está “entregando para los veteranos de Nevada” y se enfoca en una ley firmada por el presidente Donald Trump que incluye tres de las propuestas de Heller.

El locutor dice que Heller aprobó “reformas históricas para dar a los veteranos más opciones de atención médica para que puedan recibir atención donde y cuando lo necesiten” y alienta a los televidentes a agradecer a Heller.

Rosen también lanza un nuevo anuncio

Rosen lanzó un nuevo anuncio en español en el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA.

La pieza de 30 segundos comienza al pasar por encima de los jugadores de fútbol y los fanáticos que animan en las gradas. “Este es nuestro momento de orgullo, cuando nuestros jugadores lo dejan todo en el campo”, dice el narrador en español. “Y aquí en Nevada, estamos haciendo lo mismo, Jacky Rosen es la candidata al Congreso que no tiene miedo de enfrentarse a Donald Trump”.

El anuncio dispone que Rosen está luchando por un camino para los Dreamers, inmigrantes jóvenes que fueron traídos ilegalmente a este país cuando eran niños, y que garantizará su futuro, a diferencia de Trump, que quiere separar a las madres de sus hijos.

“Los inmigrantes trabajan, se esfuerzan e inspiran al mundo”, concluye el locutor. “Y con el equipo de Jacky, no retrocederemos”.

Dirigiéndose a los votantes

El Centro de Participación del Votante, una organización no partidista de derechos electorales, se enfocó en mujeres solteras, minorías y personas de la generación del milenio al enviar por correo 75 mil formularios de registro de votantes a los que tienen menos representación de Nevada.

“Más de un millón de personas de color, solteras y millennials no están registrados en Nevada, lo que significa que no pueden hacerse oír en nuestra democracia”, señaló Page Gardner, fundadora y presidenta del Centro de Participación de Votantes.

En Nevada, el 32.5 por ciento de las mujeres solteras no están registradas para votar; 32.3 por ciento de los latinos no están registrados; El 27.7 por ciento de los afroamericanos no están registrados y el 41.5 por ciento de los millennials no están registrados para votar.

La organización sin fines de lucro descubrió que 40 millones de estadounidenses que votaron en 2016 probablemente no voten este año, incluidos 309 mil 470 millennials, minorías y mujeres solteras en Nevada.

Iniciativa de energía renovable

Los partidarios de una iniciativa que requiere que Nevada aumente su cartera de energía renovable dejarán firmas el lunes para calificar la medida para la votación de noviembre.

Se espera que los nevadenses para un futuro de energía limpia, el grupo detrás de la iniciativa electoral, entreguen más de 112 mil firmas a las 11 a.m. del lunes en la oficina del Registro de Votantes en Las Vegas. Los defensores estarán presentes para celebrar el hito. Si se aprueba, la medida requeriría que el 50 por ciento de la electricidad del estado se genere con energías renovables para el año 2030. El martes es la fecha límite para presentar las medidas para la votación de noviembre.

Convenciones estatales

Los partidos demócrata y republicano de Nevada organizarán sus convenciones estatales 2018 la próxima semana. La convención del Partido Demócrata de Nevada de 2018 comienza a las 9 a.m. el sábado en el Grand Sierra Resort en Reno. La Senadora de EE.UU: Elizabeth Warren de Massachusetts será la oradora principal.

El Partido Republicano de Nevada celebrará su convención estatal 2018 los viernes y sábados en el Suncoast en Las Vegas. No se han anunciado oradores principales, aunque varios expertos del Partido Republicano afirman que Trump podría hacer acto de presencia.

Entrenamiento del candidato

Battleborn Conservative Women PAC está organizando una sesión de capacitación para candidatos, futuros candidatos y aquellos que quieran aprender más sobre postularse para un cargo. La ex asambleísta Victoria Seaman y las consultoras políticas Lisa Mayo y David McGowen darán instrucción de 5:30 a 7:30 p.m. el jueves. El evento es gratis, pero se necesita registrarse. Visite bbcw.eventbrite.com.