Campañas 2018: Kihuen reconsidera planes para reelección, afirma una fuente

El representante demócrata de los EE. UU.: Ruben Kihuen, hablando en enero en Sam's Town Casino, puede reconsiderar sus planes de no postularse para la reelección en el cuarto distrito congresional de Nevada. (Cristian De la Rosa / El Tiempo)

El congresista Rubén Kihuen, quien dijo en diciembre que no buscará la reelección después de que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual y repetidas acciones sexuales no deseadas, está reconsiderando su decisión.

Un demócrata en Washington comentó a Las Vegas Review-Journal que Kihuen mantiene “abiertas todas las opciones”. Según los informes, el demócrata de primer año que representa el 4° Distrito Congresional de Nevada se comunicó con Culinary Local 226, que lo impulsó a la victoria en 2016, y con el ex-senador Harry Reid quien lo evaluó para medir su apoyo.

Ni el sindicato ni Reid respondieron a las solicitudes de comentarios.

El Comité de Ética de la Cámara anunció el 21 de diciembre de 2017 que establecería un subcomité de investigación para revisar las denuncias de conducta sexual inapropiada por parte de Kihuen. El panel de investigación fue instalado el 2 de enero.

NARAL Pro-Choice Nevada fue uno de los numerosos grupos que pidieron a Kihuen que renunciara después de que las denuncias salieran a la luz en diciembre. El grupo repitió esa postura el miércoles.

“En caso de que no hayamos sido lo suficientemente claros la primera vez, reiteraremos nuestro mensaje al representante Rubén Kihuen: no significa que NO”, declaró la directora de NARAL Pro-Choice Nevada, Caroline Mello Roberson, en un comunicado.

Kihuen ha negado los reclamos en su contra, pero ha mantenido un perfil bajo desde los pasillos del Congreso desde que las acusaciones se hicieron públicas en noviembre.

El 4° Distrito está a favor de los Demócratas en términos de registro de votantes, por lo que no sorprende que los Demócratas estén empezando a alinearse para tener la oportunidad de reemplazar a Kihuen.

La presentación de candidatos comenzó el lunes y finaliza el 16 de marzo. Aunque varios candidatos han dicho que se postularán para el puesto, solo el republicano Cresent Hardy, a quien Kihuen derrotó en 2016, y la demócrata Amy Vilela han presentado los documentos electorales.

Anuncios de Schwartz atacan a Laxalt

El tesorero de Nevada y candidato republicano a la gobernatura, Dan Schwartz, lanzó un par de anuncios televisivos de 15 segundos esta semana, presumiendo de que puede arreglar la educación y atacar al oponente Adam Laxalt como un “traje vacío”.

Un anuncio critica a Laxalt, considerado el favorito para la nominación del Partido Republicano, en deuda con intereses especiales, diciendo que ha “tomado dinero de casi todos los cabilderos y grandes casinos de la ciudad”.

El portavoz de la campaña de Laxalt, Andy Matthews, dijo que Laxalt tiene casi 3 mil voluntarios en todo el estado.

“Preferimos dejar que los miles de partidarios de base que están entusiasmados con la visión de Adam para Nevada y que se unan a nuestro equipo de base, estamos creando para ser mejores que cualquier otro que este estado haya visto alguna vez, para que respondan en nombre de nuestra campaña”, destacó Matthews en un correo electrónico.

El segundo anuncio dice que Schwartz puede arreglar la educación en Silver State.

“A pesar de los millones gastados y un enorme aumento de impuestos, las escuelas de Nevada son las últimas en Estados Unidos”, comienza el anuncio, antes de terminar con “Dan Schwartz lo arreglará”.

Van tras Cegavske

Una organización nacional de derechos electorales acusó a la Secretaria de Estado de Nevada, Barbara Cegavske, de “purgar” votantes progresistas en un intento por promover su agenda republicana.

Cegavske afirmó que las acusaciones son “completamente falsas” y “demostrablemente falsas”.

iVote, un grupo que defiende los derechos de voto iguales, afirma que los votantes fueron eliminados de la lista de registro oficial de Nevada después de que no devolvieron las postales de confirmación enviadas por el DMV. La decisión, dijeron los funcionarios, fue encabezada por Cegavske.

“Nevada es un estado transitorio y muchos votantes mueven residencias entre elecciones, pero no se les debe exigir que se comuniquen con una oscura agencia gubernamental para mantener su registro y que no se los prive de votar en las próximas elecciones”, detalló Jeremy Bird: miembro de La junta directiva de iVote. “Sin embargo, la Secretaria de Estado de Nevada se niega a usar recursos a su disposición para mantener a los votantes elegibles registrados porque ella está siguiendo un plan republicano sistemático para privar de derechos a millones de votantes que no votarán por ellos”.

Bird agregó que su organización está planeando “una campaña independiente de seis cifras para eliminar a Cegavske de la oficina”. Está postulándose para la reelección contra el demócrata Nelson Araujo.