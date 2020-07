Campos de fútbol de escuelas del CCSD cambiarán a césped artificial

julio 17, 2020 - 10:25 am

Una vista del césped deteriorado en el campo de fútbol de la Preparatoria Valley en Las Vegas el miércoles, 28 de agosto de 2019. El campo de fútbol del equipo, junto con los campos de Clark y Rancho, han sido considerados inseguros. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Jugadores durante la práctica de fútbol en el campo de béisbol de la Preparatoria Valley en Las Vegas el miércoles, 28 de agosto de 2019. El campo de fútbol del equipo, junto con los campos de Clark y Rancho, han sido considerados inseguros. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Se espera que el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) instale césped artificial en 29 campos de fútbol americano para el final del año escolar 2020-2021.

El CCSD anunció el miércoles un plan para convertir los campos de césped natural en artificial, con la construcción dividida en tres grupos. Comenzará el 3 de agosto para nueve escuelas, el 10 de octubre para otras nueve y el 9 de diciembre para las 11 restantes.

El costo se proyecta en 45 millones de dólares, según un comunicado de prensa del CCSD, con la mayoría de la financiación a través de los ingresos de los impuestos de los servicios gubernamentales dedicados a proyectos de capital. El resto será pagado por el Capital Replacement Fund que contabiliza los proyectos no realizados más de cada cinco años, según el comunicado.

El Distrito indicó que espera que la construcción termine en abril. Cuando lo esté, los 34 campos tendrán nuevo césped. Clark, Rancho y Valley se vieron obligados a jugar fuera de casa la temporada pasada después de que sus campos de césped fueran considerados no aptos para jugar en ellos. Desde entonces, han sido reemplazados, así como las superficies de césped en Arbor View y Boulder City.

La temporada está programada para comenzar el 14 de agosto para algunas escuelas, lo que significa que nueve equipos perderán todos sus juegos en casa y otros nueve algunos de ellos.

“Es una calle de doble sentido, estoy emocionado por tener un nuevo campo. Es muy necesario debido a la condición de nuestro campo”, mencionó el entrenador de Foothill, Vernon Brown, cuya escuela está en el primer grupo de construcción. “Al mismo tiempo, no es algo bueno para nuestros próximos estudiantes de último año. No tendrán la oportunidad de jugar en casa, y cosas como el homecoming y la graduación que recordarán el resto de sus vidas no sucederán este año”.

El entrenador de Cimarron-Memorial, Shane Kanie, cuya escuela está incluida en el segundo grupo, agregó que no hay un momento ideal durante el año escolar para hacer el trabajo.

“Si lo hacen en otoño, habrá fútbol americano”, dijo. “Si lo hacen en invierno, habrá tocho bandera, y si lo hacen en primavera, estarán las carreras en pista. Personalmente, creo que es genial que hagan esto. Creo que es mucho más seguro en términos de asegurar que los campos estén nivelados y mantenidos adecuadamente”.

El estado de las superficies de juego en todo el valle ha sido un problema durante mucho tiempo, sobre todo a medida que avanza la temporada y muere más pasto. El entrenador de Liberty, Rich Muraco, dijo que un funcionario de Chandler (Arizona) le comentó que la escuela no habría aceptado jugar contra los Patriots en el partido inaugural del año pasado si hubiera visto el estado del campo.

“Ni siquiera podemos practicar en nuestro campo ahora mismo”, añadió el entrenador de Coronado, Fred Biletnikoff Jr. “Está en mal estado, es una de esas cosas que debemos alejar de los chicos por riesgo de peligro. No he visto todos los campos de la ciudad, pero por lo que he visto y escuchado, la mayoría de ellos están en forma similar”.