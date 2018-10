Canadá es ahora el mayor mercado legal de marihuana del mundo

TORONTO – Ian Power fue uno de los primeros en comprar marihuana recreativa legal en Canadá, pero no tiene planes de fumarla, planea enmarcarla.

Canadá se convirtió en el país más grande con un mercado legal nacional de marihuana, ya que las ventas comenzaron el miércoles temprano en Terranova. Power fue el primero en la fila en una tienda en St. John’s, Newfoundland.

“Voy a enmarcarla y colgarla en mi pared, ni siquiera me la voy a fumar, solo la voy a guardar para siempre”, confesó Power.

Y hubo más buenas noticias para los aficionados a la marihuana: horas antes de que se abrieran algunos comercios minoristas en la provincia oriental del país, un funcionario federal le dijo a The Associated Press que Canadá perdonará a todos aquellos con condenas por poseer hasta 30 gramos de marihuana, ahora bajo umbral legal.

Un anuncio formal fue planeado para más tarde el miércoles. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar en público antes del anuncio, señaló que aquellos que quieran aprovechar los indultos tendrán que presentar una solicitud.

Canadá ha tenido marihuana medicinal legal desde 2001 y el gobierno del primer ministro Justin Trudeau ha pasado dos años trabajando para expandirla a fin de incluir la marihuana recreativa. El objetivo es reflejar mejor la cambiante opinión de la sociedad sobre la marihuana e incorporar a los operadores del mercado negro a un sistema regulado.

“Las ganancias fuera de las manos de los delincuentes, protección para niños, hoy, #cannabis está legalizado y regulado en todo Canadá”, escribió Trudeau en Twitter.

