Cancelada la visita de los Eagles a la Casa Blanca por disputa del himno

junio 5, 2018 - 11:05 am

Chris Long, de los Philadelphia Eagles, desde la izquierda, Malcolm Jenkins y Rodney McLeod gesticulan durante el himno nacional antes de un partido de fútbol de la NFL contra los Chicago Bears, el domingo 26 de noviembre de 2017 en Filadelfia. (AP Photo / Chris Szagola)

En esta foto del 4 de febrero de 2018, el mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia, Carson Wentz, le entrega el trofeo Vincent Lombardi a Nick Foles después de ganar el juego de fútbol NFL Super Bowl 52 contra los New England Patriots en Minneapolis. Los Eagles ganaron 41 a 33. El presidente Donald Trump canceló el martes una visita de los Philadelphia Eagles a la Casa Blanca debido a la disputa sobre si los jugadores de la NFL deben pararse durante el himno nacional. Trump dice en un comunicado que algunos miembros del equipo campeón del Súper Tazón "no están de acuerdo con su presidente porque insiste en que representan al Himno Nacional, con corazón". Trump afirma que el equipo quería enviar una delegación más pequeña, pero los fans que habían planeado asistir "merecen algo mejor" (AP Photo / Frank Franklin II)

WASHINGTON – Profundizando en una guerra cultural que ha avivado repetidamente, el presidente Donald Trump canceló el lunes la visita de los Eagles de Filadelfia a la Casa Blanca, citando la disputa sobre si los jugadores de la NFL deben pararse durante la ejecución del himno nacional.

Trump dijo en un comunicado que algunos miembros del equipo campeón del Súper Tazón “no están de acuerdo con su presidente porque insiste en que representen con orgullo el himno nacional, de corazón, en honor a los grandes hombres y mujeres de nuestro ejército y la gente de nuestro país.”

Comentó que el equipo quería enviar una delegación más pequeña, pero “los mil fanáticos que planean asistir al evento se merecen algo mejor”.

En cambio, Trump afirmó que organizaría “un tipo diferente de ceremonia”, con la Banda de Marines de Estados Unidos y el Coro del Ejército de los Estados Unidos, que “honrará a nuestro gran país, rendirá homenaje a los héroes que luchan por protegerlo y en voz alta y orgullosamente tocan el Himno Nacional”.

Ninguno de los Eagles se arrodilló durante el himno en 2017.

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, respondió con su propia declaración y mencionó que está “igualmente orgulloso del activismo de los Eagles fuera del campo” y que los jugadores “representan la diversidad de nuestra nación, una nación en la que somos libres de expresar nuestras opiniones”.

“Desinvitarlos de la Casa Blanca solo prueba que nuestro presidente no es un verdadero patriota, sino un frágil ególatra obsesionado con el tamaño de la multitud y temeroso de la vergüenza de organizar un partido al que nadie quiere asistir”, continuó la declaración.

La semana pasada, el safety de los Eagles, Malcolm Jenkins, declaró que no asistiría a la ceremonia porque no quería ser parte de una sesión de fotos, determinando que quería “evitar ser usado como cualquier tipo de peón”. Además de Jenkins, el defensive end, Chris Long, fue el jugador más abierto en contra de ir. El mariscal de campo Carson Wentz había planeado asistir.

Todavía no está claro exactamente qué provocó el cambio de planes. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a las preguntas sobre qué había desencadenado la decisión y por qué las circunstancias eran diferentes de otros eventos en honor a los equipos ganadores, que algunos jugadores han boicoteado. El equipo no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Pero el receptor abierto Torrey Smith, quien dijo previamente que planeaba no ir a la visita, respondió con una serie de tweets.

“Tantas mentiras”, escribió, y agregó: “No mucha gente iba a ir”.

Smith, quien jugó en el equipo de Filadelfia ganador del Súper Tazón antes de ser cambiado a las Panteras de Carolina en marzo, agregó: “Nadie se negó a ir simplemente porque Trump ‘insiste’ que la gente representa el himno. … El Presidente continúa diseminando la falsa narrativa de que los jugadores son anti militares”.

Continuó: “Hay muchas personas en el equipo que tienen muchas opiniones diferentes. Los hombres y mujeres que querían ir deberían haber podido ir. Es un acto cobarde cancelar la celebración porque la mayoría de la gente no quiere verte. Pero echarle la culpa a la situación del himno es tonto”.

El anuncio fue la última señal de que las tensiones siguen siendo altas en torno a las protestas de la NFL que comenzaron en 2016 cuando el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, comenzó a arrodillarse silenciosamente mientras se escuchaba el himno. La protesta de Kaepernick fue un esfuerzo para crear conciencia sobre el racismo sistémico y, específicamente, sobre el asesinato de hombres negros por parte de la policía.

Pronto se unió su compañero de equipo Eric Reid. Tanto Reid como Kaepernick presentaron quejas contra la NFL y siguen sin firmar desde que expiraron sus contratos con los 49ers.

La temporada pasada, el vicepresidente Mike Pence abandonó el juego de los 49ers contra los Indianapolis Colts después de que una docena de jugadores de San Francisco se hincaron de rodillas durante el himno. Pence, quien se fue antes del puntapié inicial, tuiteó poco después, “Dejé el juego de hoy de los Colts porque POTUS y yo no dignificaremos ningún evento que falte al respeto a nuestros soldados, nuestra Bandera o nuestro Himno Nacional”.

Trump ha criticado repetidamente la protesta de los jugadores, refiriéndose a ellos con insultos y que deberían ser despedidos en una manifestación por partidarios en Alabama el año pasado. El mes pasado, la NFL anunció una nueva política, elogiada en Twitter por Trump y Pence, que requiere que los jugadores representen el himno si están en el campo antes de un juego.

Después de que los New England Patriots ganaran el Super Bowl en 2017, varios jugadores se negaron a asistir a la ceremonia de la Casa Blanca en honor a su equipo en agosto pasado, citando sus diferencias con el presidente. En febrero, los Golden State Warriors se negaron a asistir a la ceremonia de la Casa Blanca en honor a su Campeonato de la NBA 2017, en lugar de utilizar su viaje a Washington para visitar el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana Smithsonian.

Durante una entrevista después de que se anunció la nueva política de la NFL, Trump elogió a la liga por hacer “lo correcto”.

“Tienes que estar orgullosamente orgulloso del himno nacional”, mencionó Trump. O “no deberías estar jugando, no deberías estar allí, quizás no deberían estar en el país”.

Varios miembros de los Eagles han expresado una firme oposición a la decisión de los propietarios.

“Esto es un temor a la disminución de los resultados”, indicó Long el mes pasado. “También es miedo a que un presidente cambie su base contra una corporación. Esto no es patriotismo, no lo confundas, estos propietarios no aman a Estados Unidos más que a los jugadores que demuestran y toman medidas reales para mejorarlo”.

Jenkins ha prometido continuar con la causa.

“No dejaré que me silencie o me impida pelear”, anunció recientemente. “Esto nunca ha sido para tomar una rodilla, levantar el puño o el patriotismo de nadie, sino hacer lo que podamos para lograr un cambio real para la gente real”.

El senador Bob Casey, demócrata de Pensilvania, invitó a los Eagles a ir a Capitol Hill.

“Estoy orgulloso de lo que los Eagles lograron este año. Me quiero perder de este truco político en la Casa Blanca y acabo de invitar a los Eagles al Congreso. Eagles ¿Qué tal una gira por el Capitolio?”, escribió.

El director legislativo de la Casa Blanca, Marc Short, mencionó en una aparición en CNN que no sabía quién había cancelado a quién, pero dijo: “Es desafortunado que la política se meta en medio de esto”.