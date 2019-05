Canes compiten en el Thomas & Mack Center

mayo 3, 2019 - 7:30 am

Dottie, además de llevarse su listón azul de competencia, fue puesta en adopción a un nuevo hogar. Domingo 28 de abril de 2019 en el Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Antonio Texeira, presentador de televisión, se hace cargo de su perro que vive en España. Domingo 28 de abril de 2019 en el Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Kat Leghit, volunaria, tiene 2 perros en su casa en un programa de adopción temporal. Domingo 28 de abril de 2019 en el Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Dottie, 4 años, compitió en la categoría Perros Grandes. Domingo 28 de abril de 2019 en el Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Los "peludos" recorrieron UNLV y el Thomas & Mack en su concurso de “belleza”. Domingo 28 de abril de 2019 en el Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

The Animal Foundation, celebró la edición 16 de su evento insignia de recaudación de fondos y adopción, “Best in Show”, consiste en una “competencia de belleza” canina en distintas categorías. Con pasarela y jueces, los perros se llevaron el listón azul de participación y fueron colocados en hogares de los asistentes que acudieron a adoptar a una mascota.

Fueron 54 los animales participantes.El recinto deportivo de UNLV Thomas &Mack Center, sede de grandes competencias atléticas, prestó sus instalaciones a la organización de beneficencia preocupada por los animales, que en sus centros inclusive tienen caballos, además de gatos y perros en espera de un hogar estable.

Kelly Leahy, gerente de comunicación de The Animal Foundation, habló sobre la importancia del concurso, en el que la única intención, además de la recaudación de fondos para continuar trabajando, era el colocar a los “peludos” participantes en un hogar, ambas metas fueron cumplidas mediante una subasta de regalos y la venta de un almuerzo.

Los perros se lucieron en la pasarela, para ser del interés de los asistentes en llevárselos a hacerles compañía en casa, “traemos a perros que representan a todas las razas, tallas y edades, ellos participan en el concurso, pero además estamos esperando a que sean adoptados, el evento es para ellos”.

El presupuesto de esta fundación es multimillonario, ya que de acuerdo con Leahy, son casi 22,000 los animales que han ayudado, de los cuales a 18,000 han sido esterilizados, lo que es una operación costosa por un veterinario y se han cubierto esos gastos, además de las vacunas tan necesarias y por supuesto de los alimentos diarios en sus dos centros de Las Vegas y Henderson.

Uno de los jueces fue el presentador de televisión Antonio Texeira, el español radicado en Las Vegas está en espera de poder traer a su perro pastor alemán, que sigue en su natal Madrid, “son dos años que estoy en Estados Unidos y sigo siendo responsable de mi mascota, mando mensualmente $40 dólares para un medicamento que necesita mi perro”.

Sensible y consiente de la situación de los perros abandonados, Texeira consideró que “las mascotas no son un juguete, los padres compran un cachorro para sus niños, solamente por la ternura que causan, al crecer ya no los quieren y los abandonan, jamás aprendieron que son un ser vivo con necesidades”.

Una organización sin ánimo de lucro como ésta, requiere del trabajo de las personas voluntarias, son más de 700 los inscritos en ayudar, entre ellos la señora Kat Leghit, “yo hago de todo, bañar a los perros, alimentarlos, limpiar, darles paseos e inclusive tengo dos en mi casa en un programa de adopción temporal (foster) para cachorros o lesionados”.

Para la voluntaria, con tres años asistiendo a los centros de la fundación y a sus eventos, la esterilización es lo más responsable, “en ocasiones llegan camadas completas de cachorros a los centros, ahí nos damos cuenta de la importancia de operar los órganos reproductivos y la importancia de ser amos consientes”, dijo.

Para los horarios y requisitos de adopción llame al (702) 384-3333 o visite: www.animalfoundation.com