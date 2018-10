‘Cara a Cara’: Wes Duncan vs Aaron Ford

Los candidatos para Fiscal General de Nevada, el republicano Wes Duncan (a la izquierda) y el demócrata Aaron Ford (a la derecha). Fotos Las Vegas Review-Journal.

El Tiempo continúa con su serie ‘Cara a Cara’, la cual es una manera directa de informar a la comunidad hispana sobre los perfiles de los distintos aspirantes a cargos políticos del estado de Nevada. En esta ocasión, los candidatos para ocupar la oficina de Fiscal General, Wes Duncan (republicano) y Aaron Ford (demócrata), ofrecieron entrevistas exclusivas a este medio de comunicación.

El próximo Fiscal General del ‘Estado de Plata’ tendrá la tarea de trabajar con el Departamento de Justicia para tratar asuntos legales y jurídicos.

– ¿Cuál sería su principal objetivo como Fiscal General?

El demócrata Aaron Ford respondió que, “seré un Fiscal General que siempre pone a las familias de Nevada primero. Haré la seguridad de los nevadenses una prioridad ya sea que estén en casa, en el trabajo o en sus comunidades. Combatiré el acoso sexual en el trabajo, incluyendo garantizar que la gente que paga impuestos no tenga que pagar la factura para defender a los hostigadores. Trabajaré para encontrar una solución y comenzar a aplicar las verificaciones de antecedentes para comprar un arma de fuego para evitar que los delincuentes las obtengan”.

Ford agregó que buscará mejorar la seguridad siendo duro e inteligente al tratar delitos, persiguiendo delincuentes violentos y traficantes de drogas, además de apoyar a las víctimas y que los elementos de la policía tengan las herramientas necesarias.

Por su parte el republicano Wes Duncan aseveró que, “en términos de lo que el Fiscal General es responsable, los problemas más acuciantes son: 1) El déficit de recursos de salud mental dentro de las agencias locales de aplicación de la ley; 2) La prevención de la violencia doméstica y cómo cuidamos a los afectados; y 3) Los delitos violentos. Estos problemas perturban la vida, las familias y el empleo.

Ya existen recursos efectivos de salud mental en algunas partes del estado que podemos replicar con ayuda de fondos de liquidación y donaciones de la oficina del Fiscal General. Los servicios que incluyen salas de emergencias psiquiátricas y equipos de seguridad de alcance móvil (MOST, por sus siglas en inglés) son modelos comprobados de seguridad pública que pueden replicarse fácilmente”.

Duncan manifestó que abordará la violencia doméstica, ya que Nevada es el tercer estado en el país donde más hombres asesinan a mujeres.

– ¿Cuál es su propuesta para combatir a los estafadores y cómo prevenir el fraude?

Duncan respondió que, “diferentes tipos de fraude requieren respuestas diferentes, pero, casi siempre, el Fiscal General debe garantizar la comunicación y la cooperación con las diferentes agencias de aplicación de la ley que protegen a nuestra gente, y asegurarse de que siempre se proporcione la misma justicia. Un buen ejemplo son las estafas perpetradas por notarios sin licencia sobre la comunidad inmigrante. Debemos asegurarnos de que las personas se sientan cómodas informando sobre esos delitos a la policía local, y debemos ser mejores en la comunicación de nuestros estándares legales para que las personas sin ética no puedan explotar a las poblaciones vulnerables como los inmigrantes, los ancianos, los niños o los enfermos mentales”.

La respuesta de Ford fue: “Las familias y los negocios de Nevada deben estar protegidos contra estafas, fraudes y otras amenazas. Como senador estatal, ya he trabajado para aprobar una ley de privacidad del internet, un proyecto de ley que fortalece la ciber-seguridad y un proyecto de ley que exige a los asesores financieros que se preocupen del dinero de las personas primero y no solo de tener resultados. Continuaré enfocándome en la protección del consumidor y daré prioridad a la Oficina de Protección al Consumidor.

También defenderé a los estudiantes que fueron defraudados por las escuelas con fines de lucro que se dijeron en bancarrota. A estos estudiantes, incluidos muchos veteranos, se les dijo que sus préstamos federales serían cancelados. Pero Betsy DeVos, del Departamento de Educación de EE. UU., ha incumplido esa promesa y solo cancelará una parte de sus préstamos”.

– Funcionamiento del Sistema de Justicia Criminal de Nevada

Al respecto, Wes Duncan explicó que una de las mejores cosas que puede hacer para prevenir la reincidencia (volver a cometer delitos) es identificar a personas con enfermedades mentales no diagnosticadas. Además de examinar a los delincuentes en la cárcel para detectar sus condiciones de salud mental y tomar la mejor decisión para que el recluso no regrese a la calle a cometer seguir violando la ley.

En este tema, Aaron Ford dijo que como senador estatal ha trabajado para reformar el sistema y que como Fiscal General buscaría enfocarse en perseguir a los delincuentes violentos, reducir la reincidencia y mejorar los programas de salud mental y abuso de sustancias nocivas –en este punto coinciden ambos candidatos-.

– ¿Cuáles cree que son las principales debilidades de su oponente y por qué la gente debería votar por usted?

Ford respondió a la segunda parte de esta pregunta: “En los últimos años, la oficina del Fiscal General en Nevada se ha convertido en un vehículo para promover políticas partidistas y promover una agenda ideológica extrema que está muy lejos de la opinión popular, de intentar restringir la atención médica de las mujeres hasta buscar la eliminación del programa DACA para jóvenes inmigrantes. Quiero restaurar la integridad a la oficina del Fiscal General y usarla para defender a las familias de Nevada”.

Duncan expresó que, “la principal debilidad de mi oponente es que no está calificado para el trabajo. Nunca ha procesado un caso criminal. Nunca tuvo que meter a alguien en prisión por herir a otros. El año pasado, como senador estatal, incluso patrocinó una ley que permitiría a los ladrones demandar a los propietarios si este se lastima dentro de su casa. La gente debería votar por mí porque he pasado muchos años como abogado militar, como fiscal penal en Las Vegas, y solía ser el Fiscal General Adjunto de Nevada, así que ya he hecho este trabajo. No necesitaré tiempo para aprender el trabajo, por lo que podré proteger a los nevadenses a partir del primer día”.