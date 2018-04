Carta a la Junta Escolar del Condado Clark alegando discriminación desencadena investigación

El Distrito Escolar del Condado de Clark contratará a un investigador externo para que examine las alegaciones hechas por un ex empleado en una carta que ha sacudido el sistema con acusaciones de que el departamento de Relaciones de Administración del Empleado se involucra en favoritismo y discriminación.

El Distrito Escolar del Condado Clark contratará a un investigador externo para que examine las alegaciones hechas por un ex empleado en una carta que ha sacudido el sistema con acusaciones de que el departamento de Relaciones de Administración del Empleado se involucra en un favoritismo y una discriminación rampantes.

La carta y documentos adicionales enviados a los fideicomisarios de la Junta Escolar por Donald Harris, un director del departamento que se jubiló la semana pasada, presentaron una serie de acusaciones contra el Superintendente Asociado: Edward Goldman, pintando una imagen de un líder que ha ganado poder recolectando y aprovechando información sobre sus colegas.

Los documentos, que alegan que Goldman efectivamente controla el distrito, se producen cuando el Consejo Escolar decide si contrata un candidato interno o externo para reemplazar al superintendente saliente: Pat Skorkowsky y lidera un sistema que ha tenido problemas para mejorar el rendimiento estudiantil en general.

“Todos los caminos conducen a Goldman”, escribió Harris.

“Mientras tenga influencia, y lo hace, nada cambiará en este distrito. Recuerdo que me dijeron alguna vez: “Eddie consigue lo que quiere”. “¿Por qué es así?”

Goldman le declaró al Review-Journal que la carta está llena de inexactitudes y mentiras directas. Negó que recabe información delicada y comprometedora sobre empleados y administradores.

“La gente en este distrito hace declaraciones”, dijo. “Solo porque los escuché no los hace realidad. Y no los solicité, y ciertamente no lo hice”.

Goldman agradece la consulta

Harris insiste en que no es un empleado descontento, pero Goldman señaló un problema anterior con Harris. Goldman afirma que Harris quería que cambiara la clasificación de los días de licencia de Harris de “vacaciones” a “enfermos”, que se remontan a unos 10 meses.

“No lo haría, así que no le gustó”, respondió Goldman.

Los fideicomisarios fueron informados en un correo electrónico el martes por la noche de que el Review-Journal estaba investigando las acusaciones en la carta y habían entrevistado a Skorkowsky ese día.

“Con el fin de proteger a todos los empleados de CCSD, se ha tomado la decisión de contratar a un investigador externo para que examine las preocupaciones expresadas en la carta del ex empleado”, se lee en el correo electrónico. “Este investigador ha sido utilizado anteriormente por el condado para una investigación externa y fue recomendado por (la consejera de la Junta Escolar Mary-Anne) Miller”.

Skorkowsky se negó a decir si tenía algo tangible para investigar, señalando que es un problema de personal.

“Creo que una de las cosas que es un hilo común a través de todo esto, y también se presta a mi situación, es que las personas que hacen declaraciones pero no presentan ninguna prueba real hacen que sea muy difícil tratar con cualquier situación cuando estamos mirando a un empleado”, expresó.

La portavoz del distrito: Kirsten Searer, dijo que el costo anticipado de contratar un investigador no debe exceder los 50 mil dólares. Cualquier monto superior a 50 mil requeriría la aprobación de la Junta Escolar.

Las autoridades comenzaron conversaciones el sábado sobre una investigación externa, anunció.

Goldman agregó que la investigación es una excelente idea y que tiene la intención de emprender acciones legales contra Harris.

“Ojalá, cuando una persona independiente entre y revise todos los hechos y hable con todos, incluido yo mismo, y observe las cosas de primera mano, entonces creo que las mentiras y afirmaciones falsas de Doc. Harris saldrán a la luz”, concluyó.

Búsqueda de Superintendente

El documento, sin embargo, tiene el potencial de influir en la búsqueda del superintendente del distrito escolar. Harris interpreta al Jefe Oficial Académico: Mike Barton, como un aliado de Goldman. Barton es un candidato interno para el superintendente y tiene un fuerte apoyo de la comunidad para la promoción.

Barton reconoció que fue nombrado bajo la supervisión de Goldman en el pasado, creando la percepción de que es uno de los “chicos de Eddie”.

Pero Barton dijo que Goldman nunca lo ha influenciado en su papel actual, y que Skorkowsky es su jefe.

“Creo que hay muchas ocasiones en que el Dr. Goldman y yo probablemente no hemos estado de acuerdo en muchos asuntos”, describió Barton. “Y me quedo solo con mis decisiones y las hago, tengo que hacerlas, y hago lo correcto”.