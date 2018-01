Casi un millón de indocumentados obtuvieron licencia de manejo en California

En esta foto del 11 de julio de 2011, las personas hacen cola para solicitar licencias de conducir fuera de una oficina del DMV en Los Ángeles. Los solicitantes de la licencia de conducir o tarjeta de identificación del DMV de California pueden agregar sus nombres al registro de donantes de órganos y tejidos de Donate Life California, con un "punto" rosa en su licencia. | Foto AP / Nick Ut.

Casi un millón de inmigrantes indocumentados se han beneficiado de una licencia de conducir de California, que además ha mejorado la seguridad vial, gracias a una ley que cumplió recientemente tres años de haber entrado en vigencia.

“Mi vida realmente mejoró mucho después de tener mi licencia para manejar”, contó a Efe la guatemalteca Rosa, una de la beneficiarias y quien prefirió omitir su apellido.

“Antes tenía que llevar a mis hijos a la escuela a pie y levantarnos casi una hora más temprano para llegar a tiempo. Y ahora que mi niña entró a la escuela intermedia no sé cómo hubiera hecho si no pudiera tener mi propio transporte”, afirmó la inmigrante.

La ley AB60 entró en vigencia el 2 de enero de 2015 y en su tercer año de operación ha permitido que unos 970.000 conductores indocumentados de California obtuvieran una licencia de conducir, según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) estatal.

“Estamos emitiendo aproximadamente 10.000 licencias al mes y los números han estado estables”, detalló a Efe Artemio Armenta, portavoz hispano del DMV.

Además del reto tecnológico de poner en marcha la medida, Armenta resaltó que esta ha permitido que las carreteras de California sean “más seguras”.

Recordó que un reciente estudio de la Universidad Stanford concluyó que menos conductores han huido después de un accidente de tránsito tras la implementación de la ley.

Según Armenta, el DMV estatal tuvo la oportunidad de aprender mucho e implementar nuevas tecnologías para la identificación de documentos, incluso trabajando con gobiernos extranjeros para verificar la validez de pasaportes.

La entidad valoró especialmente que ha podido ayudar a mejorar la vida de muchos indocumentados. “A las personas beneficiarias les ha cambiado sus vidas, ha sido un éxito para muchas familias”, destacó Armenta.

“Por lo menos una vez cada seis meses la policía me paraba, me pedía papeles y como no tenía licencia, me quitaban la troca (camioneta)”, explicó el inmigrante mexicano Jimmy, que lleva cerca de diez años viviendo en el país indocumentado y que trabaja en jardinería.

Gracias a la licencia, Jimmy ha podido manejar “tranquilo” y ha dejado de pagar altas multas para recobrar su camioneta cuando era decomisada por la Policía.

“Usualmente dejo dos trabajadores atendiendo un contrato y me voy a trabajar en otro, lo que antes no me atrevía a hacer. Así, prácticamente he duplicado el número de clientes”, explicó a Efe.

Con tres hijos estudiantes, los viajes diarios de otra inmigrante, Paulina, dejaron de ser una “tortura”.

“Cada vez que me paraba en un semáforo estaba mirando alrededor para asegurarme de que no hubiera ningún policía cerca y si veía una patrulla me daba pánico”, recordó.

Aseguró que aunque no están completamente seguros de que no los van a deportar, ya no le preocupa si la para la policía por algo de tráfico.

“Antes en el bus (autobús), se me iba toda la mañana sólo haciendo la compra (del mercado). Ahora con el tiempo que me ahorro, me alcanza para ir a clase de inglés y ya lo estoy hablando mejor”, dijo por su parte otra indocumentada, María.

Gil Cedillo, quien durante muchos años como legislador trató de implementar la medida, resaltó que la aprobación de la AB60 fue una muestra más de la importancia de los inmigrantes para el estado.

“California, al igual que Los Ángeles, continúa dando la bienvenida a los inmigrantes reconociendo sus importantes contribuciones positivas para nuestra economía, cultura y diversidad”, declaró a Efe Cedillo, actualmente concejal angelino.