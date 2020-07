Casinos de Las Vegas modifican políticas de fumadores en medio de la pandemia

julio 15, 2020 - 9:42 am

Un fumador en una máquina de video póquer en Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Jugadores y repartidores de dados están separados por tabiques en el Casino Golden Nugget en Atlantic City, N.J. el jueves, 2 de julio de 2020. Ansiosos por jugar en las máquinas tragamonedas y a los juegos de mesa después de 108 días de ausencia, los jugadores usaron máscaras faciales y no fumaron ni bebieron el jueves mientras los casinos de Atlantic City reabrían en medio de la pandemia de coronavirus que ha cambiado drásticamente las cosas tanto dentro como fuera de los muros del casino. (AP Photo/Seth Wenig)

Los casinos de Las Vegas están modificando sus políticas de fumar en medio de la pandemia.

El 18 de junio, Las Vegas Sands Corp. actualizó su plan de salud y seguridad para pedir a los jugadores y espectadores de juegos de mesa que se abstengan de fumar o vapear.

El vocero Keith Salwoski dijo que el cambio se efectuó cuando la compañía anunció que se requeriría el uso de cubrebocas en los juegos de mesa y de cartas, pero por lo demás declinó comentar sobre el razonamiento detrás de la nueva política.

Los expertos en salud continúan advirtiendo que no se debe fumar dentro de los casinos durante la pandemia de COVID-19.

Venetian y Palazzo no son los únicos casinos de Las Vegas que han endurecido sus reglas sobre el fumar en los últimos meses.

Políticas de las empresas

La política de fumar de Wynn Resorts Ltd. ahora requiere que los jugadores que fuman en los juegos de mesa con plexiglás usen un cubrebocas a menos que fumen activamente. Los juegos de mesa sin plexiglás se designan como mesas para no fumadores y quienes no vapean.

El vocero Michael Weaver no reveló cuándo se puso en marcha la política actualizada, pero enunció que “ha evolucionado por pasos” desde la reapertura del 4 de junio.

Un vocero de Caesars Entertainment Corp. dijo que la compañía no ha cambiado su política de fumar desde que comenzó a exigir a los huéspedes el uso de cubrebocas el 24 de junio.

Los clientes pueden fumar, pero deben usar un cubrebocas dentro de la propiedad. Se les aconseja que se bajen el cubrebocas para fumar, y luego lo levanten en su lugar.

El plan de salud y seguridad de Sahara Las Vegas ha pedido a los jugadores de juegos de mesa que usen cubrebocas y se alejen de la zona de fumar de los juegos desde que se lanzó inicialmente en mayo.

El vocero de Boyd Gaming Corp., David Strow, se negó a hacer comentarios; la única mención que hace el plan de salud y seguridad de la empresa al humo es una política que exige al personal lavarse las manos después de fumar.

Riesgos para la salud

En mayo, el Review-Journal informó que fumar dentro de los casinos podría propagar el virus a través del patrón de los fumadores de llevarse los dedos a la boca así como un dispositivo para vapear. Fumar o inhalar de forma pasiva el humo también puede provocar tos, lo que puede propagar la infección.

También está el hecho de que los actuales o antiguos fumadores de cigarrillos probablemente tengan un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Pero uno de los mayores problemas de fumar o de salir a la calle dentro de los casinos es la incapacidad de las personas de fumar y usar un cubrebocas simultáneamente, señaló Brian Labus, epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública de la UNLV y del equipo de asesores médicos del gobernador.

“Si fumas, no puedes obedecer el requisito del uso de cubrebocas”, aseveró. “Queremos que la gente use cubrebocas todo el tiempo. … Los casinos son un lugar difícil para la distancia social ya que estás mucho con otras personas. Es importante mantener el cubrebocas puesto para que, si eres asintomático, no se propague el virus a otras personas”.

El mes pasado, el Gobernador Steve Sisolak emitió una directiva de emergencia requiriendo el uso de cubrebocas en la mayoría de las áreas públicas a partir del 26 de junio.

La directiva enumera algunas excepciones, como permitir a los clientes sentados en ciertos establecimientos quitarse el cubrebocas mientras comen o beben, siempre y cuando mantengan una distancia de seis pies de otras personas, pero no aborda el tema de fumar.

Un vocero del gobernador no respondió a una solicitud de comentarios para aclarar cómo el mandato de cubrebocas afecta el fumar dentro de los casinos.

