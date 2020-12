Casinos para gente local aguantan la pandemia mejor que los del Strip

Fiesta hotel-casino fotografiado el lunes, 18 de mayo de 2020, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

A medida que la pandemia continúa desgastando la industria del juego del estado, hay más evidencia de que las compañías de casinos que atienden a los locales están mejor posicionadas para soportar la crisis financiera que sus equivalentes en el Strip.

El informe más reciente de la Junta de Control de Juegos de Nevada sobre la ganancia de los juegos de octubre mostró que mientras los ingresos brutos del juego en las propiedades del Strip disminuyeron en un 30 por ciento año tras año a 375.8 millones de dólares, los ingresos de los locales cayeron alrededor del 11.1 por ciento.

No fue una gran sorpresa.

Los casinos del sur de Nevada operados por Red Rock Resorts Inc. (Station Casinos), Boyd Gaming Corp. y Golden Entertainment Inc., que tiene en su cartera las propiedades de Arizona Charlie’s además de The Strat, tienen la ventaja de atender a clientes que no tienen que venir de cientos de kilómetros de distancia.

La gran pregunta que enfrenta el mercado local es si las nuevas directivas que ordenan que los casinos operen al 25 por ciento de su capacidad durante al menos las próximas dos semanas en lugar del 50 por ciento afectarán sus propiedades.

Brendan Bussmann, director de asuntos gubernamentales de Global Market Advisors, con sede en Las Vegas, cree que la “pausa” de tres semanas ordenada por el gobernador Steve Sisolak que comenzó el 24 de noviembre está destinada a afectar a la industria.

“Cada vez que se reduzca la capacidad en un 50 por ciento, va a tener un efecto en las operaciones no sólo en los casinos, sino también con más restricciones en los restaurantes y otros servicios no relacionados con los juegos”, señaló Bussmann. “Esperemos que esto sea sólo una pausa de tres semanas y no más, o vamos a empezar a ver algunos efectos adicionales en el segmento de los locales debido en parte a la reducción de volúmenes pero también potencialmente a la reducción de horas de sus empleados”.

“Una recuperación más rápida”

El analista de la industria de los juegos de azar, Joseph Greff, de J.P. Morgan, con sede en Nueva York, estuvo de acuerdo y comentó en un reciente informe a los inversores que Red Rock y Boyd son mejores opciones de inversión que las empresas que dominan el Strip.

“El mercado local de Las Vegas está mostrando una recuperación más rápida que los ingresos brutos de juegos del Strip de Las Vegas, como se evidencia en las declaraciones de ingresos del tercer trimestre de Boyd y Red Rock Resorts; lo cual tiene sentido dado que la población general del área del Condado Clark se beneficia de programas de protección de nómina y cheques de desempleo y la base de jubilados en el área”, escribió Greff.

Bussmann espera que la pausa de tres semanas no afecte dramáticamente a las compañías de casinos, pero será más perjudicial para las propiedades del Strip.

“El mercado local probablemente seguirá aguantando mientras no veamos una pausa prolongada o un cierre total”, dijo Bussman. “El Strip está entrando en su parte más lenta del año. Así que probablemente sólo se verán afectados en el volumen del fin de semana, ya que la mitad de la semana sigue siendo blanda sin el negocio y el cliente de reuniones y convenciones”.

Hay muchas razones por las que los casinos locales están superando al Strip, pero la más importante es la caída de las visitas a mediados de semana de las convenciones, reuniones y ferias de comercio de las que las propiedades del Strip dependen mucho más.

El director financiero de Golden Entertainment, Charles Protell, le comentó a los inversores en la conferencia telefónica del tercer trimestre del 5 de noviembre que la falta de dependencia de la empresa en las convenciones y reuniones está ayudando a sus resultados, mientras que los homólogos del Strip de Las Vegas están batallando.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA, por su sigla en inglés) informó recientemente que las visitas bajaron un 49.4 por ciento en octubre en comparación con octubre de 2019. Para los primeros 10 meses de 2020, ha bajado un 54.2 por ciento a 16.3 millones de personas.

También informó de que la tasa de ocupación a mitad de semana fue del 38.6 por ciento en el Strip, en comparación con el 64.2 por ciento de los fines de semana.

Durante siete de esos 10 meses, la LVCVA no registró tráfico de convenciones, y para el año, las visitas a convenciones se redujeron en un 69.6 por ciento.

Menos pasajeros en aerolíneas

Otro factor que perjudica a las propiedades del Strip más que a los locales: el reducido número de pasajeros de las aerolíneas, la mayoría de los cuales favorecen una experiencia en el Strip cuando llegan.

El Aeropuerto Internacional McCarran reportó una disminución del 57 por ciento en el tráfico de pasajeros en octubre y un descenso del 56.6 por ciento para el 2020 comparado con el 2019.

El recuento de pasajeros internacionales es aún más pronunciado. En octubre, el conteo de pasajeros se redujo en un 95 por ciento, mientras que para los primeros 10 meses de 2020 se redujo en un 77.1 por ciento. Según las proyecciones actuales, McCarran no verá un millón de pasajeros internacionales este año.

En las declaraciones de ingresos del segundo y tercer trimestre, los ejecutivos de las propiedades del Strip se han lamentado de que se han convertido en propiedades regionales glorificadas de casinos que sólo sirven a clientes de California y Arizona. En comparación con sus homólogos nacionales e internacionales, los visitantes regionales gastan mucho menos cuando están aquí.

Mientras que analistas como Greff favorecen las acciones locales a las compañías del Strip, Bussmann confía en un rebote a largo plazo para todos.

“A largo plazo, el juego seguirá siendo una fuerte inversión”, señaló. “Aunque veremos algunos altibajos a través de restricciones adicionales, no hay una industria a la que apostaría más por ser innovadora y resistente que el juego”.