Casos de Topgolf Las Vegas provocaron un estudio nacional sobre acoso sexual

diciembre 17, 2021 - 11:38 am

Ciara Williams, Elba Servin y Brian Gómez se encuentran entre un grupo de ex empleados de la cocina de Topgolf que hablaron públicamente sobre el supuesto acoso y abuso sexual en el buque insignia de la conocida empresa de entretenimiento deportivo en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Silvino Hinojosa, a la izquierda, ex sous chef de TopGolf Las Vegas y sospechoso de agresión sexual, comparece en una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el 13 de octubre de 2020. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Ciara Williams, una pastelera que trabajó en Topgolf Las Vegas durante casi dos años, demandó a su antiguo empleador y supervisor, Silvino Hinojosa, que fue descrito en la demanda como un depredador sexual en serie. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Una encuesta realizada a más de 70 empleados actuales y antiguas de Topgolf en 28 establecimientos emblemáticos reveló que un “patrón y práctica de acoso sexual” está “impregnando toda la corporación”, según un nuevo informe.

El informe de 23 páginas (titulado “Stopgolf”) fue publicado este mes por One Fair Wage y Survivors Know tras unos nueve meses de investigación que fueron impulsados por un grupo de ex empleados de la cocina de Topgolf Las Vegas que hablaron públicamente contra la empresa.

Al menos cinco personas acusaron al ex sous chef Silvino Hinojosa de acoso o abuso sexual. Cuatro de ellas demandaron a Topgolf, acusando a la empresa de mantener una cultura de “fraternidad” que protegía a un “depredador sexual en serie”. Las demandas federales se resolvieron fuera de los tribunales el mes pasado, según los registros.

“Este informe no existiría si no fuera por ellas”, dijo su abogado, James J. Lee. “Estoy asombrado del valor personal que les supuso estar dispuestas a hablar de algo tan difícil”.

Entre las principales conclusiones del informe:

* 54 por ciento de las encuestadas declararon haber sido acosadas sexualmente mientras trabajaban en Topgolf.

* El 27 por ciento declaró haber sido agredida sexualmente. Esta cifra se elevó al 50 por ciento en el caso de las mujeres de color menores de 50 años.

* Todas las mujeres afroamericanas, indígenas e hispanas menores de 50 años que participaron en la investigación declararon haber sufrido acoso sexual en el trabajo.

* Casi el 55 por ciento de las mujeres reportaron un aumento del acoso y/o la hostilidad en el lugar de trabajo durante la pandemia de COVID-19.

El informe también incluye información recopilada de 12 casos legales contra la empresa, incluidas las dos demandas presentadas por Lee en Nevada, y cita el reportaje del Review-Journal, el primer medio de comunicación que publicó reportajes sobre las supuestas condiciones de trabajo en Topgolf Las Vegas, donde el acoso y el abuso sexual corrían como la pólvora en la cocina, según documentos judiciales.

Las acusaciones más graves detalladas en las historias del Review-Journal incluyeron afirmaciones de que Hinojosa, el sous chef, atrajo a la cocinera de preparación Elba Servin a una casa vacía y la violó en junio de 2016 y que asaltó a la pastelera Ciara Williams dentro de un congelador en la cocina de Topgolf un año después. Sus acusaciones dieron lugar a cargos penales.

Williams (la primera de las acusadoras de Hinojosa en hablar) hizo su primera declaración pública el jueves desde que presentó públicamente sus acusaciones el pasado octubre.

“Hasta la fecha me duele mucho”, escribió Williams en su declaración al Review-Journal, añadiendo que “estaba dañada, marcada, avergonzada”.

La declaración continuó: “Mi objetivo para 2022 es recordarme a mí misma que incluso en las partes más oscuras de mi vida, siempre hay otro día y que un día encontraré mi razón para seguir adelante en la vida sin el dolor, las pesadillas y la constante sensación de desesperanza”.

“Me atormentó”

Las noticias llevaron a otras ex trabajadoras de Topgolf a ponerse en contacto con el abogado que representa a Servin y Williams.

“Realmente todo empezó con Ciara y Elba”, dijo Lee.

Entre las que se pusieron en contacto estaba Samantha Velásquez Knowles, cuyo empleo en Topgolf Las Vegas en 2016 se solapó con el de Servin y Williams.

Su experiencia de trabajo en el buque insignia de Las Vegas se detalla en el nuevo informe de One Fair Wage y Survivors Know.

Según el informe, un jefe de cocina la siguió hasta un congelador, donde la agredió sexualmente. Otro colega que presenció la supuesta agresión “informó al departamento de Recursos Humanos de Topgolf”, dice el informe. Poco después, Velásquez Knowles fue despedida en lo que, según ella, fue un acto de represalia por parte de la empresa.

“No quise involucrar a la policía porque tenía miedo. Me sentí traicionada por las autoridades de Topgolf, así que estaba demasiado asustada”, le dijo Velásquez Knowles, que ahora tiene 26 años, al Review-Journal. “Desde entonces, me ha perseguido. Me atormentó durante mucho tiempo”.

Cuando se encontró con una de las noticias de este año, habían pasado aproximadamente cuatro años desde su despido. En todo ese tiempo, dijo, no tenía “ni idea” de que otras personas habían sufrido un trato similar y supuestos abusos mientras trabajaban para la empresa.

“Me puse a llorar. Quise contactarme con ellas”, dijo, refiriéndose a Servin y Williams. “Quería llorar con ellas, y también hacerles saber que a mí también me pasó algo así. Y que no estaban solas”.

En total, Velásquez Knowles estuvo empleada en Topgolf durante menos de seis meses. Pero esa breve ventana de empleo alteraría drásticamente el curso de su vida en los años siguientes.

Como aspirante a chef, Velásquez Knowles había asistido a la escuela de cocina antes de trabajar en Topgolf, con grandes sueños de abrir un día un restaurante o trabajar como chef privada.

Topgolf, dijo, “acabó con eso” para ella.

Ella y su hijo, que tenía un año al momento de su despido, viven ahora en Virginia, donde trabaja en servicios de reparto.

“Di un paso atrás en el ámbito culinario”, dijo Velásquez Knowles.

Pero con la ayuda y el apoyo de Survivors Know, que la puso en contacto con otras antiguas empleadas de Topgolf para formar un “círculo de solidaridad”, Velásquez Knowles dijo que ha empezado a imaginar un futuro para sí misma en la industria culinaria una vez más.

Tal vez en una pequeña cafetería, dijo, o en un camión de comida.

“Quiero abrir un lugar donde sea seguro”, dijo al Review-Journal. “Donde sea justo”.

“No va a desaparecer”

Topgolf no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe recientemente publicado, pero en una declaración de abril al Review-Journal dijo que las acusaciones “ciertamente no son representativas ni reflejan Topgolf, nuestros asociados o nuestra cultura”.

“Dejemos claro que cualquier tipo de acoso no tiene absolutamente ningún lugar en Topgolf, y tenemos políticas y procedimientos sólidos que prohíben este tipo de comportamiento”, continuaba el comunicado.

JoEllen Chernow, codirectora de Survivors Know, dijo que ninguna de las organizaciones que respaldan el nuevo informe había tenido noticias de Topgolf hasta esta semana. Pero Chernow dijo que tiene la esperanza de que eso cambie una vez que las organizaciones se pongan en contacto con los accionistas e inversores de la empresa con sus conclusiones.

“No vamos a desaparecer”, dijo Chernow, añadiendo que “este es realmente un esfuerzo nacido de las supervivientes que realmente quieren hacer de Topgolf un lugar donde la gente se sienta segura y donde pueda prosperar”.

El informe concluye con una lista de “cambios estructurales” que los encuestados dijeron que querían que se produjeran en la empresa, incluida la puesta en marcha de un comité de supervisión ética y una encuesta mensual que ayudaría al comité a “identificar y prevenir los problemas de acoso”.

Se puede leer el informe completo de “Stopgolf” en www.survivorsknow.org.

Mientras tanto, Hinojosa, el sous chef en el centro de los casos de Las Vegas, sigue encarcelado en el Centro de Detención del Condado Clark mientras espera la sentencia en un caso de agresión sexual no relacionado que, según los fiscales, involucró a una víctima de cuatro años.

Como parte de un acuerdo con la fiscalía, Hinojosa se declaró inocente en agosto por intento de agresión sexual y abuso de menores. El acuerdo de culpabilidad, tras la sentencia del mes que viene, resolverá los dos casos penales pendientes derivados de las agresiones a Servín y Williams.

Final StopGolf Report by Las Vegas Review-Journal