CCSD acepta nominaciones para ‘The Heart of Education Awards’

Por tercer año consecutivo, el Sur de Nevada tendrá la oportunidad de honrar y celebrar a los maestros destacados en el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD por sus siglas en inglés) a través de ‘The Heart of Education Awards’ (Premios El Corazón de la Educación). El evento es posible gracias a una asociación entre The Smith Center y The Rogers Foundation.