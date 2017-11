CCSD alcanza una alta tasa de graduación

ARCHIVO- Los estudiantes de Silverado High School se congregan en un cuarto trasero en Orleans Arena antes de graduarse el miércoles por la mañana. La arena albergará 28 graduaciones este año. | Meghin Delaney Las Vegas Review-Journal.

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD por sus siglas en inglés) anunció una tasa de graduación preliminar para la Clase de 2017 como un récord de 82.71 por ciento, según el Departamento de Educación de Nevada. CCSD ha logrado grandes avances en el aumento de sus índices de graduación, aumentando del 59.34 por ciento en 2011 al 82.71 por ciento en 2017. El distrito también celebró la mayor cantidad de estudiantes que obtuvieron diplomas, con 20,030 graduados.

Esta gran hazaña también se logró dos años antes de lo previsto, ya que el distrito tenía como objetivo alcanzar un índice de graduación del 82 por ciento para el 2018-19.

Una cantidad increíble de trabajo arduo fue necesario para mejorar estos números. El personal contribuyó al esfuerzo al reconocer a aquellos en riesgo de no graduarse y ofrecer asistencia educativa individualizada. Los estudiantes aprovecharon las oportunidades de recuperación de crédito. Los padres ayudaron a tomar decisiones para mejorar los logros a través de los Equipos Organizativos Escolares. Los socios comunitarios como Communities in Schools, Jobs for America’s Graduates y Gear Up proporcionaron mentores y otros recursos para mantener a los estudiantes en el buen camino.

A pesar de superar esta meta, CCSD seguirá siendo ambicioso para ayudar a todos los estudiantes a graduarse y obtener habilidades que los preparen para la universidad y más allá.

