Durante la semana del 2 al 6 de octubre, el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) celebrará la Semana del Respeto.

Proclamado por el gobernador Brian Sandoval, la Semana del Respeto tiene como objetivo continuar la toma de conciencia de que Nevada es un lugar de respeto mutuo, donde no se tolera la intimidación.

Los estudiantes y el personal del CCSD usarán el color azul durante toda la semana y participarán en varias actividades escolares que promueven un ambiente de aprendizaje respetuoso. Luego, el 6 de octubre, se invita a la comunidad a ayudar a CCSD a concluir la celebración de una semana y compartir su apoyo de esfuerzos anti-intimidación a través de las redes sociales mediante el hashtag #CCSDGetYourBlueOn.

Los miembros de la comunidad también son alentados a tomar la promesa de ser un “Upstander” en reportar la intimidación visitando www.ccsd.net/upstander. Al tomar la promesa de ser Upstander y no un espectador, se comprometen a luchar contra el acoso y ayudar a crear una comunidad donde la gente se sienta segura, incluida, aceptada, valorada y respetada independientemente de sus diferencias.

CCSD adopta una actitud firme contra el acoso y la intimidación cibernética y se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y empleados en todas las instalaciones del distrito, edificios escolares, autobuses escolares, en las instalaciones escolares y en las actividades patrocinadas por la escuela.

El distrito anima a los padres y estudiantes que son blanco de la intimidación, así como aquellos que tienen conocimiento de primera mano, para reportar tales reclamaciones. Los incidentes deben ser reportados a un maestro, consejero o un administrador escolar tan pronto como sea posible.

A continuación encontrará consejos para que los padres y los estudiantes ayuden efectivamente en los esfuerzos contra la intimidación:

• Revisar las pautas de comportamiento de los distritos. Estas pautas están disponibles para todo el personal del distrito y miembros de la comunidad. Se pueden encontrar en www.ccsd.net.

• Hable con su hijo. Deje que su hijo sepa que ser un “espectador” es tan dañino para el “objetivo” como ser el “matón”.

• No se convierta en el matón. Si su hijo es intimidado, es importante no animarlos a reaccionar por intimidación. Su hijo podría resultar lesionado, suspendido y posiblemente expulsado. Apoye a su hijo (a) en convertirse en un “Upstander” quien reportará de manera proactiva el incidente a los oficiales escolares que tomarán las acciones apropiadas.

• Reportar incidentes. No ignore una situación. Llame para concertar una cita para hablar con su maestro, consejero escolar y / o administrador. Los padres y los estudiantes también pueden utilizar el sitio web “Say No to Bullying” del CCSD que permite a las personas reportar de forma anónima actividades ilegales. Una vez que se presente un incidente, la administración escolar será notificada del informe. También se pueden encontrar recursos adicionales visitando el sitio web “Diga No a la intimidación” en www.ccsd.net/bullying.

Para obtener más información sobre la Semana del Respeto y del Distrito Escolar del Condado Clark, visite:

www.ccsd.net