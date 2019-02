CCSD ofrece recursos para mantener a los estudiantes aprendiendo durante el verano

Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) se están preparando para las vacaciones de verano ahora que el año escolar 2015-2016 llega a su fin.

Mientras que los meses de verano ofrecen a los estudiantes tiempo libre lejos del salón de clase, todavía hay muchas oportunidades para que puedan seguir aprendiendo y mantener sus mentes estimuladas durante el descanso.

Se anima a los padres y estudiantes consultar los siguientes recursos de verano y otros más que están disponibles en la página de verano de CCSD en ccsd.net/summer.

• Guías de aprendizaje

de verano

Para mantener el proceso de aprendizaje de una manera divertida y emocionante. Se invita a las familias con estudiantes matriculados en grados K-12 a acceder a las guías de aprendizaje del CCSD durante las vacaciones de verano. Las actividades en línea están orientadas en cada grado de los estudiantes en la escuela.

Las guías de aprendizaje están disponibles en inglés y español, ofrenciendo una variedad de actividades apropiadas para estudiantes de cada grado escolar, especialmente en matemáticas y lectura. Se anima a los padres y tutores a compartir con sus hijos durante las vacaciones de verano.

• Escuela de verano

El CCSD está ofreciendo clases de verano en las siguientes escuelas de preparatoria a partir del 13 de junio al 22 julio: Bonanza, Boulder City, Chaparral, Coronado, Foothill, Las Vegas, Mojave, Palo Verde, Rancho, Shadow Ridge, Sierra Vista y Western.

Las clases de verano en línea también están disponibles a través de Nevada Learning Academy a partir del 13 al 20 de junio.

• Escuelas año completo y Zoom

Es importante tener en cuenta que algunas escuelas aún estarán en sesión durante las vacaciones de verano. Además de las escuelas de ciclo de instrucción continua, la Zoom School Summer Academy ofrece 17 días adicionales de escuela para los estudiantes que se inscribieron en una escuela de nueve meses Zoom al finalizar el año escolar regular.

CCSD insta a los conductores a tener en cuenta cuando se conduce cerca de las siguientes escuelas primarias: Beckley, Cortez, Cox, Craig, Dearing, Diaz, Forbuss, Fina, Herr, Lago, Reedom, Ries, Ronzone, Schorr, Tanaka, Thorpe, Treem, Twitchell, Vanderburg, Wallin, Woolley y Wright.

• Programa de Servicios Alimenticios de Verano

Cada año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se une a otras organizaciones como CCSD para proporcionar comidas durante las vaciones de verano. Cualquier estudiante menor de 18 años puede venir y comer en los sitios indicados sin costo alguno para la familia. Visite ccsd.net/summer para informarse.

• Programas recreativos

Safekey se ofrece en varios lugares del Condado Clark y durante todo el verano, proporcionando un lugar seguro para que los estudiantes puedan crear, explorar y hacer nuevos amigos durante las vacaciones de verano. Boys and Girls Club of Southern Nevada, YMCA of Southern Nevada, Vegas PBS Ready to Learn ofrecen campamentos de verano y programas para los estudiantes.

Para obtener información adicional sobre los recursos y programas de verano, visite

ccsd.net/summer.