CCSD presentó la “Semana del respeto” 2017

Estudiantes de preparatoria participaron con diversos actos artísticos, durante el lanzamiento de la Semana del respeto, en Las Vegas Academy. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

La escolta de la Rancho High School hace honores a la bandera, mientras en el escenario se ve al Coro de Las Vegas Academy. Al frente de espaldas el superintendente Pat Skorkowsky (izquierda) y tres miembros de la Mesa directiva del CCSD, el 19 de septiembre del 2017. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

Las jovencitas de “Cheer Squad” de Coronado HS, en plena actuación. En sus camisetas se puede leer el lema “Be an Up stander” (Sé proactivo contra el bullying). | Foto Valdemar González / El Tiempo.

El Grupo Musical Vida, de Western HS. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

El maestro Trejo (izquierda), director del Programa Musical Vida, de Western HS y el superintendente del CCSD, Pat Skorkowsky. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

El superintendente escolar Pat Skorkowsky acompañado de Raquel (desde la izquierda), Miriam y Guadalupe, del programa ESL, del CCSD. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

En los próximos días los padres de familia verán diversas actividades en las escuelas de sus hijos, que buscan fomentar la tolerancia y combatir el acoso o bullying; será la “Semana del respeto” 2017.

La primera semana de octubre, del 2 al 6, todos los planteles y centros académicos del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD por sus siglas en inglés) estarán inmersos en la ‘Semana del respeto” con diversas actividades para combatir el acoso y mejorar la buena convivencia.

Pero antes, el pasado martes 19, el CCSD hizo la presentación oficial de esa “Semana del Respeto” con una serie de actividades culturales y artísticas a cargo de grupos estudantiles. Fue organizadad por el Departamento de Equidad y Diversidad en la Educación, del CCSD, y se llevó a cabo en el auditorio de Las Vegas Academy of the Performing Arts.

El evento, cuyo lema es “Be an up stander” (algo así como “Sé proactivo), fue actuado y conducido por estudiantes de diversas escuelas de los niveles de secundaria y preparatoria. Entre el público, en primera fila, estuvieron el superintendente Pat Skorkowsky y las miembros de la Junta Directiva del CCSD Linda Young (distrito C), Carolyn Edwards (F) y Linda Cavazos (G).

Una niña, del grupo de cuatro estudiantes que hicieron de conductores del evento, dijo que la Semana del Respeto fue proclamada por el gobernador Brian Sandoval. La niña agregó que “el odio es un acto que la persona elige, entonces hay que pensar bien, elegir bien las palabras y los actos”.

El lema de “Be an up stander”, según el CCSD, es un acto de ser proactivo a favor del respeto y contra el acoso. Es un compromiso de entender que cada persona tiene el derecho a vivir en una comunidad donde se sienta segura, aceptada sin importar sus diferencias. Se trata de que la persona, el estudiante, se comprmeta a respetar a otros, no practicar el bullying o acoso y reportarlo a las autoridades.

Los grupos estudiantiles que participaron fueron: Programa Musical Vida, de la Western High School; la escolta cívica de Rancho HS; el Coro de Las Vegas Academy of the Performing Arts; Cheer Squad, de Coronado HS y UNLV; Danza de Jóvenes Nativos, y otros.

Participaron diversas divisiones del CCSD con el copatrocinio de organizaciones como la Liga Antidifamación; LVMPD; el Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados, entre otros.

Al final El Tiempo preguntó a Linda Cavazos, miembro de la Junta Directiva del CCSD, representante del Distrito G, cómo observa la problemática del acoso entre la comunidad hispana en las escuelas. Dijo que los hispanos forman parte de una comunidad diversa y por tanto comparten también la problemática en general.

Pero aclaró que en especial se debe trabajar más para resolver los asuntos de los estudiantes hispanos, y de las minorías, porque por lo general padecen problemas extras.

Ella en particular está empezando su función como nueva miembro de la mesa directiva y dijo que “en los próximos días voy a tener mi primera reunión comunitaria y espero trabajar para ayudar a resolver los asuntos, de la minoría hispana pero de toda la comunidad también”.

“Lo que vimos hoy con los estudiantes en este escenario fue muy emotivo porque mostró sus habilidades, su talento y cómo contribuyen a la convivencia. Nos enseñó que tener respeto por los demás es posible”, concluyó Cavazos.