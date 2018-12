Celebra MGM Grand sus 25 años en Las Vegas Strip – FOTOS

Los peatones caminan a lo largo del bulevar Las Vegas a las afueras de MGM Grand en diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

MGM Grand en construcción en julio de 1993. La pancarta en el frente dice "Míranos rugir en 94". (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Una gira previa a la apertura del MGM Grand en noviembre de 1993. El multimillonario Kirk Kerkorian modeló el resort después de la película "El mago de Oz" y el resort incluyó un parque temático de 33 acres llamado el parque temático MGM Grand Adventures. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

El león cobarde de la película "El mago de Oz" juega a las máquinas tragamonedas durante una gira previa a la inauguración del MGM Grand en noviembre de 1993. MGM Grand fue el primer hotel, casino y parque temático combinado del mundo. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

El piso del casino MGM Grand se muestra durante una gira previa a la apertura en noviembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Los personajes de la película "El Mago de Oz" asistieron a la gran inauguración de MGM Grand el 18 de diciembre de 1993. MGM Grand era el hotel y casino más grande del mundo en este momento y el primer parque temático de Las Vegas. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Las multitudes llenan el vestíbulo del hotel MGM Grand para hacer reservas en un hotel de 5 mil 5 habitaciones en diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Una habitación en la torre Deep South con el tema "Lo que el viento se llevó" en MGM Grand, que se muestra en diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

La entrada de la cabeza del gran león MGM se muestra en diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Una pasarela peatonal en el parque temático MGM Grand en diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Paseo en balsa por los Grand Canyon Rapids en el parque temático MGM Grand Adventures. El parque se abrió al público el 18 de diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Una criatura del pantano sale del agua durante el recorrido por el río Backlot en el parque temático MGM Grand Adventures. El parque se abrió al público el 18 de diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

El paseo de The Edge en el parque temático MGM Grand Adventures. El parque se abrió al público el 18 de diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Coches de choque en el parque temático de MGM Grand Adventures. El parque se abrió al público el 18 de diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Una banda toca en el parque temático MGM Grand Adventures. El parque se abrió al público el 18 de diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Visitantes con personajes disfrazados en el Parque Temático MGM Grand Adventures. El parque se abrió al público el 18 de diciembre de 1993. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

MGM Grand en el Strip en Las Vegas el sábado 15 de diciembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Cuando el MGM Grand abrió sus puertas hace 25 años, fue el hotel más grande del mundo y lanzó una era de crecimiento que cambió para siempre el sur de Nevada.

Abrió la primera gran arena del Strip para eventos deportivos y conciertos, y una fila de restaurantes que establecieron la llegada de chefs famosos. Su Estudio 54 provocó el desarrollo de un club nocturno en la ciudad. También fue uno de los primeros en traer propiedades residenciales al Strip y le dio a la compañía la confianza para seguir adelante con el complejo CityCenter, que incluye el Waldorf Astoria, Crystals, Aria, Vdara y Veer Towers.

Un centro de convenciones dedicado de tres pisos llevó a los viajeros de negocios al MGM Grand e inspiró un mayor interés en atraer convenciones.

“En muchos sentidos, todo lo que sucedió en Las Vegas en los últimos 25 años sucedió en el MGM, ya sea que se trate de crear una experiencia gastronómica de alta calidad, famosa como chef de celebridades; a la creación de servicios de entretenimiento que son bastante diferentes del piso de juego; a la creación de mega convenios; a la creación de arenas que a su vez atienden de todo”, comentó Bo Bernhard, director ejecutivo del International Gaming Institute de la UNLV.

MGM Grand también fue el punto de lanzamiento de Las Vegas Monorail como un sistema alternativo de transporte masivo a lo largo del lado este del Strip.

No todas las ideas fueron ganadoras, pero las fallas proporcionaron una dirección para el futuro. Un parque temático, MGM Grand Adventures, fue un fracaso, pero ayudó a aclarar que si bien Las Vegas podría atender a las familias, su punto dulce aún sería el entretenimiento para adultos.

Bernhard recuerda haber regresado a casa de la universidad en Harvard en 1993 y haber visto el desfile de nuevas atracciones que el nuevo Las Vegas tenía para ofrecer.

‘Barnum & Bailey stuff’

“Habla de Barnum y Bailey”, dijo Bernhard. “Metafóricamente, cada vez que se abrían nuevos edificios, se sentía como la apertura de una montaña rusa en un parque temático. Fue como la apertura de una montaña rusa en nuestro parque que es el Strip de Las Vegas”.

Incluso Jan Jones Blackhurst, un ejecutivo de su rival Caesars Entertainment Corp., reconoció que MGM Grand transformó la ciudad.

“Cuando se abrió MGM, fue la primera visión de Las Vegas después del Mirage”, comentó Blackhurst, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales y responsabilidad corporativa de Caesars. “Y aunque el parque temático no tuvo éxito inicialmente, estableció el escenario de que Las Vegas no era solo una ciudad de casinos, era una ciudad de entretenimiento. MGM Grand tenía que ver con el servicio al cliente y la conducción de una clase de turistas completamente diferente a Las Vegas”.

MGM Grand abrió sus puertas a los dos meses de Luxor y Treasure Island, agregando más de 10 mil habitaciones combinadas al inventario local de habitaciones de hotel.

Las tres propiedades que se abrieron en 1993 fueron creadas por tres desarrolladores que, en ese momento, eran considerados los titanes de casino de Las Vegas: Glenn Schaeffer de Circus Circus Enterprises (Luxor), Steve Wynn de Mirage Resorts (Treasure Island) y Kirk Kerkorian de MGM.

Como resultado de las fusiones que la empresa matriz de MGM Grand – MGM Hotels Inc. – tuvo con Mirage en 2000 y Circus Circus (que se había convertido en Mandalay Resort Group) en 2005, MGM Hotels Inc. en algún momento fue propietario de las tres propiedades de exhibición de 1993. La compañía vendió Treasure Island a Phil Ruffin hace 10 años el domingo. MGM Hotels Inc. se ha convertido desde entonces en MGM Resorts International.

“Míranos rugir en ‘94’”

El lema de MGM Grand fue “Míranos rugir en el ‘94”, pero la compañía tuvo una oportunidad única de entretenimiento a finales de 1993 y la aprovechó ya que el hotel estaba listo para abrir.

“Estábamos listos y Barbra Streisand estaba disponible para abrir el MGM Grand Garden para un concierto en diciembre”, comentó Cynthia Murphy, presidenta y directora general de operaciones del New York-New York. “Entonces, de repente, fue como, no vamos a ‘rugir en el ‘94’, vamos a abrir en el ‘93’”.

Pero el rugido de apertura de MGM Grand no estuvo exento de controversia, señaló Bernhard de la UNLV.

La versión abstracta de la entrada del león fue un faux cultural que evitó un número importante de visitantes asiáticos. Para 1998, la entrada fue arrancada y la entrada del león en la esquina de Las Vegas Boulevard y Tropicana Avenue se modificó con la adición de Leo el León de 50 toneladas sobre un pedestal de 25 pies, la estatua de bronce más grande de los Estados Unidos. MGM Grand ya no es el hotel más grande del mundo, pero es el más grande del país.

El parque temático pudo haber sido el mayor fracaso.

“Olvidamos que California era nuestro principal mercado alimentador”, informó Bernhard. “No íbamos a competir con los parques temáticos reales allí, California se presentó y quedó profundamente impresionado, y por supuesto que el parque temático MGM no fue muy largo para esta tierra”.

Buena racha

Bernhard señaló que MGM Resorts International ha aprendido de sus errores.

“Tienes que darle crédito a MGM; han aprendido”, dijo. “Durante un tiempo allí, hubo un período en el que CityCenter abrió para las reseñas tibias y la gente se preguntaba si MGM todavía era un desarrollador desde el principio como lo fue durante los años pico de Kirk Kerkorian. Pero mira a MGM ahora, están en una buena racha”.

Dijo que MGM National Harbor en Maryland, en las afueras de Washington, DC, es un escaparate en un escenario nacional. MGM Cotai, frente al lujoso Wynn Palace en Macao, se sostiene con “lo más bonito que Steve Wynn ha construido”, comentó Bernhard.

“Y MGM Springfield es una de las mejores, si no la mejor, integraciones en una forma muy sutil, muy respetuosa, no muy exagerada de un casino resort en un área del centro de la ciudad existente”, destacó.

Eso es todo por diseño, según Scott Sibella, presidente y director de operaciones del MGM Grand.

“Tomamos en serio nuestro papel como homónimo de la empresa y nos esforzamos por encarnar lo mejor que tiene el Strip de Las Vegas”, comentó Sibella.

MGM Grand en Finanzas MGM Grand es la segunda propiedad más rentable de MGM Resorts International, después de Bellagio. Generó $299 millones en flujo de efectivo durante los primeros nueve meses del año y este año podría superar su récord de un año de $396 millones, obtenido en 2007.

