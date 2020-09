Celebra “No Mask Nevada” una manifestación frente a la casa de Sisolak en Las Vegas

“No Mask Nevada” organizó una manifestación frente a la casa del gobernador Steve Sisolak en el suroeste de Las Vegas el lunes por la tarde para protestar por su mandato del uso obligatorio de cubrebocas.

Según un comunicado del Comité de Acción Política (PAC), “más de mil 200 personas habían expresado su interés en asistir” a la manifestación de las 4:30 p.m. Poco después de las 4:30, unas 50 personas se presentaron. A las 5:15, el grupo había crecido a unas 100.

No Mask Nevada organized an anti-mask rally this afternoon near @GovSisolak’s southwest Las Vegas home.

The group said in a release earlier that they’re expecting about 1,200 people. There are about 50 here now. pic.twitter.com/fjr3pdEuqL

— Alexis Ford (@alexisdford) September 21, 2020