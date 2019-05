Celebran 30 años de HSU en la preparatoria Rancho

Con convivencia, celebraron 30 años de la Unión de Estudiantes Hispanos. Lunes 20 de mayo de 2019 en la preparatoria Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jocelyn Herrera, de 16 años de edad, es la nueva presidente de la Unión de Estudiantes Hispanos de la preparatoria Rancho. Lunes 20 de mayo de 2019 en la preparatoria Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El profesor José Loya informó que este fue su último ciclo escolar como docente. Lunes 20 de mayo de 2019 en la preparatoria Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La Unión de Estudiantes Hispanos (HSU, por sus siglas en inglés) de la escuela preparatoria Rancho celebró su trigésimo aniversario con una convivencia que fungió como despedida de los integrantes que ahora deberán continuar su preparación académica a nivel universitario y con una simbólica toma de posesión de la nueva presidente del grupo.

HSU realiza servicios comunitarios y actividades escolares, parte de su función es concientizar al resto de los estudiantes sobre distintos temas de carácter social. Durante este evento, el presidente saliente del grupo, Kevin Ángeles, entregó posesión a la nueva dirigente Jocelyn Herrera, una joven de 16 años de edad que cursará su último año de preparatoria.

“Quiero involucrarme en la política, hablar más sobre inmigración, especialmente el siguiente año que será de elección presidencial. Quiero que tomemos parte en cualquier manera que podamos ayudar. Recientemente fui a conocer a Kamala Harris y me interesó lo que dice y cómo nos apoya, pero me gustaría escuchar lo que tienen que decir los demás candidatos”, dijo Herrera sobre sus planes con el grupo.

Jocelyn desea abordar el tema de la violencia armada en las escuelas, ya que sabe que este tipo de incidentes lamentablemente pueden pasar en cualquier lugar. También, fue enfática en aseverar que les pedirá a sus compañeros impulsar temas migratorios, algo que desde hace un par de años han venido haciendo apoyando casusas como DACA mediante vigilias, en las cuales han convocado a los medios de comunicación para expandir el mensaje.

“Personalmente tengo familia que les repercute el tema migratorio, no quiero despertar un día sin alguien de mi familia. Sé que no soy la única, hay muchos que tienen ese pensamiento. Quiero que salgamos a decir que no tenemos miedo, queremos hacer algo y hablar sobre este tema aunque a veces sea difícil. Nosotros somos el futuro”, expresó la joven de ascendencia mexicana.

De la Unión de Estudiantes Hispanos han egresado personas que han logrado destacar en distintos ámbitos, algunos de ellos han sido Erica Bonilla, quien recientemente ganó la corona de Miss Nevada Teen USA 2019; Olivia Díaz, profesora y ex-asambleísta; Mario Verduzco, integrante de la Fuerza Aérea; Nelson Araujo, ex-asambleísta; entre otros.

“Eso me enseña a tener fe de que yo también puedo llegar ahí, que yo también puedo ser alguien importante, que yo puedo hacer cualquier cosa”, compartió Herrera.

Para el ciclo escolar recién finalizado, HSU tuvo a más de 40 integrantes, todos ellos dirigidos por el concejal de North Las Vegas y también profesor de la preparatoria Rancho, Isaac Barrón.

“Tenemos una tradición muy larga con este evento, ya son 30 años desde que existe el grupo, hemos producido a varios líderes comunitarios y gente que ahora son parte de oficinas gubernamentales. Estamos a punto de elegir a Olivia Díaz, ella fue presidente de nuestro grupo”, comentó Barrón.

El evento contó con distintos ponentes que compartieron sus historias de superación con los estudiantes, algunos de ellos fueron el abogado Alex de Castroverde; el profesor José Loya; el estudiante Pedro Navarro, quien tiene discapacidad visual y logró terminar una maestría; la candidata al Concejo de Las Vegas por el Distrito 3, Olivia Díaz; el oficial del Departamento de Policía de North Las Vegas, Rodrigo De Lara; entre otros.

“No tengo que decirle a los jóvenes que debemos hacer esto o lo otro, porque ellos mismos buscan proyectos para involucrarse. Hemos tenido influencia política, yo sé que muchos de estos jóvenes van a estar apoyando a Olivia Díaz que es como su ‘hermana’ (por haber sido parte de HSU). También a nivel nacional, a ellos les interesa saber quiénes van a ser los líderes del país, pienso que es un tema (política) muy apropiado para que ellos se involucren. Lo han hecho en el pasado y pienso que lo van a hacer de nuevo”, concluyó Barrón, quien ha sido mentor de este grupo desde hace 23 años.

