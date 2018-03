Celebraron al líder campesino

Al inicio del festival se llevó a cabo una marcha a favor de la comunidad inmigrante. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Antonio Carnota fue el encargado de cantar el himno nacional de Estados Unidos. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Antonio Carnota fue el encargado de cantar el himno nacional de Estados Unidos. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La congresista Dina Titus fue una de las invitadas del evento. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

De izquierda a derecha, la congresista Dina Titus, Nohemí Quintero, concejal de LV Bob Coffin y el concejal de NLV Isaac Barrón. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Organizaciones locales participaron en el evento exponiendo sus servicios. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Organizaciones locales participaron en el evento exponiendo sus servicios. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Al inicio del festival se llevó a cabo una marcha a favor de la comunidad inmigrante. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Organizaciones locales participaron en el evento exponiendo sus servicios. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Al inicio del festival se llevó a cabo una marcha a favor de la comunidad inmigrante. Sábado 24 de marzo de 2018 en parque Gary Reese Freedom. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el Festival César Chávez de Las Vegas, en el cual cientos de asistentes y políticos locales pudieron celebrar el legado del líder campesino. El evento tuvo lugar en el parque Gary Reese Freedom, el sábado 24 de marzo.

La señora Nohemí Quintero, quien es una de las organizadoras del evento y sobrina de César Chávez, dijo a El Tiempo que el festival de este año tuvo una dedicatoria especial para la comunidad inmigrante.

“Queremos enfocarnos un poco más en lo que sucede con nuestra gente inmigrante, queremos llevar un mensaje, hicimos una marcha y el enfoque fue sobre cuatro personas que han llegado a este país como indocumentados pero que han sido sobresalientes”, explicó Quintero.

César Chávez fue un activista estadounidense, de ascendencia mexicana, que trabajó a favor de los derechos civiles para los campesinos, junto con la activista Dolores Huerta formaron la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo (NFWA por sus siglas en inglés), la cual posteriormente cambió su nombre a Unión de Trabajadores Campesinos. El objetivo fue brindar mejores condiciones laborales para los trabajadores agrícolas.

“Queremos continuar con el legado de César Chávez sobre el enfoque de nuestra gente, para nosotros es tan importante como lo fue para este gran líder”, expresó Quintero y envió un mensaje para las personas que trabajan en labores del campo.

“Recuerden que no están solos, nosotros llegamos a este país porque queremos un mejor futuro para nuestros hijos, quiero que los políticos sepan que nosotros podemos y estamos en este país porque llegamos para triunfar”, consideró la sobrina del líder campesino.

Este evento familiar contó con actividades interactivas, exposición de automóviles clásicos, muestras gastronómicas, música en vivo e información importante para la comunidad hispana brindada por organizaciones progresistas y las oficinas de funcionarios públicos del estado.

“Es para mí un gran orgullo que por mi cuerpo corra la sangre Chávez, soy muy afortunada porque tuve la oportunidad de compartir con él en familia. Cuando yo era más pequeña no le daba la importancia que le doy ahora, ahora sí sé perfectamente quién fue ese gran líder”, sentenció Quintero y añadió que el evento fue a beneficio de la educación académica de los jóvenes ‘soñadores’.

Como ya es una costumbre, cada año este festival también sirve como plataforma para que diversos artistas locales muestren su talento. En esta edición los encargados de animar al público asistente fueron el Ballet Folkórico México Vivo, Christopher Álvarez, Lourlily Scarlett, Antonio Carnota, Sophia Camile, Grupo de Baile Salsa, Cathy Mosquera, entre otros.

Al respecto, el cantautor español Antonio Carnota mencionó que, “fue una hermosa experiencia que he vivido, al cantar en el evento de César Chávez. Esto me ha llenado de satisfacción por tres hermosas razones: La primera es porque por primera vez he cantado, a capela, el himno de Estados Unidos y la segunda es por los reconocimientos que he recibido. Agradezco a Lupe Arreola y a Nohemí Quintero por la invitación”, concluyó.