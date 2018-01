Celebraron Cumbre de Juventudes Salvadoreñas en Las Vegas

Fueron 100 jóvenes los asistentes a la cumbre, pocos a comparación de los casi mil de la edición anterior. 13 de enero del 2018 en Sams Town Casino. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Mario Campos viajó directamente desde El Salvador al evento, fue de los pocos en recibir su visa de turista. 13 de enero del 2018 en Sams Town Casino. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

El congresista Kihuen criticó al presidente Trump por sus comentarios sobre migrantes. 13 de enero del 2018 en Sams Town Casino. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Liduvina Magarín, viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, comentó que el tema del TPS preocupa a sus compatriotas con familia en Estados Unidos. 13 de enero del 2018 en Sams Town Casino. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

La Cumbre fue dedicada al joven Nelson Romero quien falleció 2 días antes del evento. 13 de enero del 2018 en Sams Town Casino. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Hace cuatro años que se celebra la Cumbre de Juventudes Salvadoreñas, la primera ocasión fue en Washington DC, luego de la necesidad que tuvieron unos cuantos jóvenes originarios del “pulgarcito de América”, por conocer más sobre su cultura, la historia de sus padres, abuelos y compartirlas con más salvadoreños con esta curiosidad.

La edición anterior de este mismo evento se celebró en Los Ángeles, California, con una asistencia de casi mil jóvenes de todo Estados Unidos y directamente de El Salvador, este número se vio claramente afectado esta edición, por la desconfianza de viajar de estos salvadoreños que muchos de ellos son “dreamers” y sus padres tienen el TPS.

Yesenia González, organizadora de la Red de Juventudes Salvadoreñas (Rejues), comentó: “este año somos 100 personas y tenemos que concentrarnos en los que estamos en el evento, las visas a los jóvenes en El Salvador fueron negadas a pesar de que mandamos cartas a la embajada de Estados Unidos explicando el propósito de las invitaciones”.

En el marco de este evento, el representante de Nevada en el Congreso, Rubén Kihuen brindó un discurso motivacional a los jóvenes, sobre el sueño americano y su historia como inmigrante indocumentado que ha escalado posiciones en la política, el tema del TPS y del programa DACA, no pudieron quedar fuera de las dudas de los asistentes.

“En enero 2016 cuando tomé mi juramento me convertí en el primer ‘dreamer’ en llegar al Congreso de Estados Unidos, es una vergüenza el presidente (Trump) que no da respeto a la comunidad salvadoreña y a la gente de El Salvador, hizo unos comentarios sobre los migrantes de este país y con TPS que no puedo repetir esas palabras”, expuso el congresista.

En este mismo sentido, Liduvina Magarín, viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, dijo que “tomamos los 18 meses de prórroga del TPS con gran optimismo para poder trabajar por medios diplomáticos, es una oportunidad de trabajar con el Congreso y Senado en busca de resolver su situación definitivamente”.

La representante del gobierno salvadoreño, comentó que en su país se habla mucho del tema, ya que son 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos que dejaron familia y aún se hacen cargo vía remesas, en El Salvador son 6 millones de personas. “Son casi 200 mil paisanos que pudieran ser afectados si se pierde el TPS y es tema de conversación”.

Mario Campos, fue de los pocos que pudieron conseguir su visa y asistir a la cumbre, a sus 22 años se vio impresionado por la ciudad de Las Vegas, “como salvadoreños buscamos un deseo de superación, trabajamos y luchamos por lograr un objetivo, es una lástima que el tema de política opaque un poco la cumbre y el ánimo”.

Cabe destacar que la IV edición de la Cumbre de Juventudes Salvadoreñas, 13 y 14 de enero, fue dedicada al joven Nelson Romero, quien falleció en un accidente automovilístico dis días antes del evento, él era de El Salvador y residente en Las Vegas.