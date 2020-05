Celebraron “Denim Day” en línea

Debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID-19), The Rape Crisis Center tuvo el acierto de celebrar Denim Day 2020 de manera virtual, en línea. La campaña difundida en redes sociales mostró inspiradoras y conmovedoras historias de sobrevivientes. El slogan fue: Stand with survivors wherever you are. Como detalle adicional a la campaña, Zappos igualó el monto de cualquier donación que se hizo.

Archivo.- Daniele Staple, directora ejecutiva de The Rape Crisis Center. Miércoles 19 de febrero de 2020 en el Centro de Justicia Familiar del Sur de Nevada. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El Día del Denim (mezclilla), es el evento internacional –anual- durante el cual se alienta a todas y todos a usar denim para mostrar su apoyo a los sobrevivientes de agresión sexual, en esta ocasión se llevó a cabo el miércoles 29 de abril. En circunstancias normales, el Centro de Crisis de Violación (RCC, por sus siglas en inglés) convierte la ocasión como su mayor evento de Recaudación de fondos del año: un evento inspirador y con boleto que presenta un espectáculo especial de supervivientes en la pista que destaca a los valientes clientes que reciben ayuda del RCC durante su viaje de curación.

Pero, en esta oportunidad, como se mencionó líneas arriba, a la luz de la pandemia de (COVID-19), el RCC trasladó el evento a una oportunidad en línea, “Stand With Survivors Wherever You Are” y ha lanzó un video especial que fue creado en conjunto con Zappos.com. El video presenta a una sobreviviente de 21 años y su madre, quienes han recibido servicios del RCC.

El RCC pidió al público su solidaridad y que participaran en #DenimDay2020 y ofreció las siguientes formas de mostrar apoyo a los sobrevivientes y la misión de la organización:

Compartir el video de RCC Denim Day en su Facebook, para desbloquear una donación de $ 10 de United Healthcare.

Compartir su selfie de mezclilla en Facebook o Instagram, etiquetando @thercclv y seguirlos para desbloquear una donación de $ 10 de United Healthcare.

¡Hacer una donación de cualquier cantidad, a través de su sitio web: rcclv.org, y Zappos lo igualó!

“Esperamos que las personas sigan reconociendo el Día del Denim vistiendo denim, publicando y compartiendo para crear conciencia sobre la violencia sexual. Ya sea en casa o trabajando en una capacidad esencial, le pedimos que se tome el tiempo para reconocer el día “, dijo mediante un comunicado de prensa Daniele Staple, directora ejecutiva del Centro de Crisis de Violación, antes del lanzamiento del festejo, agregando que “estamos extremadamente agradecidos con Zappos.com y UnitedHealthcare, ambos socios a largo plazo del Rape Crisis Center, por apoyar nuestro Día de Denim en línea a través de sus generosas contribuciones. Si puede hacer un regalo en este momento, o compartirlo en las redes sociales, ¡hágalo!”

De acuerdo con RCC, este año, el R.I.S.E. (Recursos e integración para el empoderamiento de los sobrevivientes) realizaron visitas a hospitales atendieron llamadas de línea directa y capacitaron a gente clave en la industria hotelera para enfocarse en la prevención del flagelo. R.I.S.E. es una iniciativa que apoya a las víctimas de la trata de personas; que presta servicios adicionales para las víctimas más jóvenes, brindando asesoramiento a niños de hasta cuatro años de edad.

El Denim Day conmemora una decisión de la Corte Suprema de Italia, que anuló una condena por violación, porque la víctima llevaba jeans ajustados, y el panel concluyó que debía haber ayudado a su atacante a quitárselos y, por lo tanto, dio su consentimiento. Esa terrible decisión atrajo la atención mundial. Este fue el 21 aniversario del Denim Day.

Para mayor información sobre el RCC se puede llamar al (702) 366-1614 y/o visitar la página www.rcclv.org.