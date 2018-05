Jonathan Ogden, tackle ofensivo y ex estrella de UCLA, jugó toda su carrera con los Baltimore Ravens. Aquí parte de la memorabilia que se subastó en el evento. El domingo 22 de abril en el Red Rock resort. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Amparo López y René Ortíz, flanquean al comediante George López, luego de jugar boliche para solidarizarse con la Fundación Ogden. El domingo 22 de abril en el Red Rock resort. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Entre algunas de las muchas celebridades que participaron en el evento, estuvieron Carrot Top, George López, el ex gobernador Bob Miller y el músico de jazz Mike Phillips. El domingo 22 de abril en el Red Rock resort. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Familias en riesgo y niños desamparados recibieron un estímulo económico considerable, ya que Jonathan Ogden, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional y sus amigos se reunieron para apoyar a la Fundación Ogden, en el boliche del Red Rock resort.

La cuarta edición del “Celebrity Bowl” de la Fundación Ogden, recaudó dinero para programas que ayudan a familias y niños de crianza -y sin hogar- en la comunidad de Las Vegas.

La fundación de la familia Ogden ha llevado a cabo el evento durante los últimos cuatro años y, durante todo este tiempo, ha contado con el apoyo de celebridades, patrocinadores y amistades. El objetivo es simple: mantener una actitud altruista y generosa con la gente del Sur de Nevada que requiere “una manita”.

La entidad, no lucrativa, fue fundada por el jugador (ahora retirado) y su esposa Kema con la finalidad de acopiar recursos que se destinen a programas de asistencia y ayuda a los más necesitados.

“Estamos trabajando desde el 2007 y hemos destinado recursos a orfanatorios, lugares donde ayudan a personas sin hogar, con programas de educación, salud y bienestar”, comentó a El Tiempo, Kema Ogden, quien es también la primera mujer de origen afroamericano y latino en incursionar en la industria del cannabis en esta ciudad.

Kema Ogden es socia de Top Notch Health Center, y compartió “estamos trabajando en la instauración de un centro de salud para ayudar a personas de la comunidad que cuentan con escasos recursos económicos, e incluso que no tienen un estatus de documentación regular, sobre todo en la comunidad hispana.”

Entre las personalidades que acudieron destacó el ex gobernador Bob Miller, los ex jugadores de la NFL, Christian Okoye, Napoleon McCallum y Ed Reed. En el segmento del entretenimiento, hizo su aparición el comediante George López, Al B Sure, Carrot Top y Jin Jin Reeves.

“Ogden es muy generoso, tiene un enorme corazón, nosotros como latinos debemos unirnos”, comentó por otro lado, George López, reconocido actor que ha cimentado una carrera importante en Hollywood.

Cuestionado sobre los difíciles momentos que atraviesa la comunidad hispana en los Estados Unidos, señaló “esta gran nación necesita de la contribución de la gente latina, nosotros hacemos trabajos que otras personas no facilmente aceptan, trabajos duros, agotadores, pero es importante mantenernos unidos, esa será nuestra fortaleza contra la ola anti-inmigrante”.

En el evento se subastaron cuadros autografiados por celebridades, como el de la reconocida princesa del pop, Britney Spears, que fue adquirido por uno de sus admiradores más fieles, René Ortíz, conocido como el “Trophy Boy”.

También hubo de otros artistas; así como de leyendas vivientes del baloncesto como Kevin Durant entre otros.