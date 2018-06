Centros de enfriamiento del Valle de Las Vegas ofrecen alivio de las altas temperaturas

Botellas de agua gratis en tinas de hielo y ventiladores gigantes fueron lugares de interés para quienes buscaban un respiro del sol el miércoles en el Courtyard Homeless Resource Center en Las Vegas.

El Centro fue una de las ocho estaciones de enfriamiento que se abrieron el martes y el miércoles en el Condado de Clark para ayudar a las personas a hacer frente a las temperaturas que subieron a 108 grados el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional, que emitió un aviso de calor excesivo el martes que estaba programado para finalizar a las 8 p.m. El miércoles, tuiteó que el máximo alcanzó los 108 grados el miércoles, marcando el día más caluroso del año hasta el momento. Pero el servicio meteorológico notó en el tweet que el máximo no estaba cerca de la marca récord de 114 grados establecida en 1940.

So far, @LASairport (the official climate site for Las Vegas) has reached 108°F today – making it the hottest day so far this year! Though, we are no where near the record high which is 114°F set back in 1940. #heat #VegasWeather https://t.co/Il4rZJiskT

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 13, 2018