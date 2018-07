Cientos en línea para el día de ‘Pague su edad’ en Las Vegas Build-A-Bears

Los niños de Las Vegas que esperaban construir sus propios osos de peluche jueves aprendieron una lección improvisada: no siempre se puede obtener lo que se desea.

Las familias se habían congregado por cientos el jueves por la mañana en las dos tiendas locales Build-A-Bear Workshop del valle para una venta de un día.

En lugar de precios en la tienda, los clientes pagarían la edad de sus hijos.

La compañía recibió una respuesta abrumadora a nivel nacional. La portavoz de Build-A-Bear, Maria Lemakis, dijo en un comunicado al Review-Journal que algunas tiendas rechazaron a los clientes por motivos de seguridad. En algunos estados, las autoridades cerraron las tiendas debido al tamaño de la multitud.

En la tienda Downtown Summerlin, las personas que mostraron vales recibidos recibieron un 15 por ciento de descuento como incentivo para irse y regresar un día más.

“Nuestro objetivo con la extensión del voucher es permitirnos un mejor flujo de tráfico a las tiendas en las próximas semanas para evitar largas colas y tiempos de espera tanto como sea posible”, señaló Lemakis. “Alentamos encarecidamente a los huéspedes a que consideren retrasar su viaje a Build-A-Bear, y apreciamos la comprensión y la paciencia de todos en este asunto”.

Los cupones relacionados con el evento Pay Your Age Day se honran hasta el 31 de agosto.

Esperando horas

El día probó la resistencia de los compradores como Joana Zeren y sus siete hijos, de 1 a 15 años.

La familia Zeren llegó alrededor de las 7 a.m. y abandonó Downtown Summerlin casi cinco horas después con animales de peluche, incluidos un oso temático de “La Guerra de las Galaxias” y una tortuga azul claro de la franquicia Pokemon, en cajas y a mano.

“Hemos terminado por hoy”, les dijo a los niños.

La espera, el calor del verano y la falta de información de los trabajadores de Build-A-Bear llevaron a Kristin Gamba, madre de dos hijos, a llevar su negocio a otro lado.

Tres horas después, Gamba se rindió en la línea. Antes de que la seguridad del centro comercial impidiera que los recién llegados, la línea se extendiera desde Build-A-Bear, se envolvió alrededor del edificio y se detuvo en la heladería Cream, a unos mil pies de la entrada de Build-A-Bear.

Gamba fue a la tienda de Toy Box localmente cercana. Su hijo de 4 años analizó las muñecas del superhéroe musculoso Hulk, cada una con alrededor de $7.

“Probablemente prefiera estos de todos modos”, comentó Gamba.

Otras tiendas se benefician

Toy Box vio alrededor del triple de las ventas de una mañana de jueves normal, afirmó la gerente de la tienda, Jewel Patterson. Ella llegó poco antes de las 10 a.m. y vio las líneas destinadas a Build-A-Bear. Ella abrió de inmediato.

Los clientes inundaron la tienda, algunos de ellos aprendieron sobre The Toy Box por primera vez.

“Mi jefe estará muy emocionado”, mencionó Patterson.

Gamba dijo que esperaba largas colas, pero que no estaba preparada por la lentitud con que los empleados de Build-A-Bear llamaron a los clientes. Incluso algunos clientes que pudieron entrar a la tienda se fueron con las manos vacías debido a largas horas de espera para encargar osos, pero sí recibieron la promesa de poder recogerlos más adelante en la semana.

Gamba anunció que apreciaba la seguridad del centro comercial actualizando a los clientes en los tiempos de espera y que otros inquilinos del centro comercial ofrecían ventiladores para mantenerse frescos.

Sunset at Galleria, sede de la otra tienda Build-A-Bear, tenía seguridad y personal adicionales para manejar las líneas, señaló el director de marketing de Sunset, Jamie Cooper.

“Estamos teniendo grandes ventas de los invitados que vienen para la promoción”, dijo Cooper. “Los invitados pasan el día de compras y comiendo”.

Oh my. Anyone trying to get to @buildabear in Downtown Summerlin … the line for the pay your age sale is closed. There is a line for a 15% off coupon per kid that looks like maybe a half hour wait pic.twitter.com/dctNWbpeQE — Wade Tyler Millward (@WadeMillward) July 12, 2018

So starting from the @buildabear shop in Downtown Summerlin, the line wraps around the building … pic.twitter.com/w4r8C8SZZS — Wade Tyler Millward (@WadeMillward) July 12, 2018

To the left is the @buildabear coupon line. To the right is the pay your age line. When I got here, pay your age line wrapped around the building and ended at the Cream ice cream store pic.twitter.com/1Uvdd0CWQ3 — Wade Tyler Millward (@WadeMillward) July 12, 2018

… goes past @ITSUGAR and wraps around the building again … pic.twitter.com/LuHs6srYIV — Wade Tyler Millward (@WadeMillward) July 12, 2018