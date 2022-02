Cientos recuerdan a víctima del accidente de NLV: “Tanaga amaba a todos”

febrero 22, 2022 - 11:55 am

Los portadores del féretro llevan el ataúd de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, a la Portals to Glory Church of God of Christ durante su servicio fúnebre el lunes 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Cynthia Miller, a la izquierda, la madre de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, llega para asistir a su servicio fúnebre en la Portals to Glory Church of God of Christ el lunes 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Dolientes, incluida Cynthia Miller, segunda a la derecha, la madre de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, y su hija LeShonda Warfield asisten al servicio fúnebre de Miller en la Portals to Glory Church of God of Christ el lunes 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

LeShonda Warfield sostiene una fotografía de Tanaga Miller, una de las nueve personas fallecidas en el accidente de NLV, durante su servicio fúnebre en la Portals to Glory Church of God of Christ el lunes 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los portadores del féretro, incluido Gino Millner, a la derecha, hermano de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, reaccionan mientras asisten a su servicio fúnebre en la Portals to Glory Church of God of Christ el lunes 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

LeShonda Warfield, la hermana de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, habla durante su servicio fúnebre en la Iglesia de Dios de Cristo Portals to Glory el lunes 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una fotografía de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, se muestra durante su servicio fúnebre mientras Aundrae Hughes, de la Mt. Ararat Baptist Church, habla en la Portals to Glory Church of God of Christ el 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Cynthia Miller, la madre de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, coloca su mano en el ataúd durante el servicio fúnebre de su hijo en la Portals to Glory Church of God of Christ el lunes 21 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los portadores del féretro, incluido Gino Milliner, segundo a la derecha, hermano de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, observan cómo los trabajadores bajan el féretro de Miller en su entierro en la funeraria Bunkers Eden Vale el lunes 21 de febrero de 2022, en North Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los portadores del féretro, incluido Gino Milliner, hermano de Tanaga Miller, una de las nueve personas que murieron en el accidente de NLV, cargan el féretro de Miller en su entierro en la funeraria Bunkers Eden Vale el lunes 21 de febrero de 2022, en North Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Dolientes abarrotaron el lunes una iglesia de North Las Vegas para recordar a un hombre que falleció junto con otras ocho personas en el accidente de tráfico más mortífero de Nevada.

Tanaga Miller, de 46 años, de North Las Vegas, fue descrito por sus seres queridos como un hermano y padre cariñoso que protegía a su familia en todo momento.

“Tanaga amaba a todos”, dijo el primo de Miller, Charles E. Winston. “Ayudaba a cualquiera. Sin hacer preguntas”.

Cerca de 200 personas rindieron homenaje a Miller durante el servicio en la Portals to Glory Church of God in Christ, en Comstrock Drive. Después, hubo un servicio de entierro en Bunkers Eden Vale, en Las Vegas Boulevard North, poco más de tres semanas después de que Miller falleciera en un accidente de seis vehículos en el cruce de Cheyenne Avenue y Commerce Street el 29 de enero.

La policía de North Las Vegas dijo que Miller era pasajero de un Dodge Challenger conducido por Gary Dean Robinson, de 59 años, de North Las Vegas, cuando Robinson se saltó un semáforo en rojo mientras conducía a gran velocidad. Robinson también murió, al igual que siete miembros de una misma familia que iban en una minivan que fue golpeada durante la colisión. Esas víctimas eran Fernando Yeshua Mejía, de cinco años; Adrián Zacarías, de 10; Lluvia Daylenn Zacarías, de 13; Bryan Axel Zacarías, de 15; Gabriel Mejía Barrera, de 23; David Mejía Barrera, de 25; y José Zacarías Caldera, de 35.

La familia de Miller anteriormente reveló que no conocía a Robinson, y no está del todo claro cómo acabó Miller en el coche de Robinson. Sospechan que simplemente buscaba un aventón cuando se subió al Challenger de Robinson.

Los familiares dijeron que Miller había sufrido una embolia en septiembre, y que tuvo que dejar los dos empleos que tenía. No podía conducir porque tenía problemas de visión y había perdido la función del brazo izquierdo. A menudo iba a pie a todas partes o dependía de otros para ir a lugares.

Durante el servicio del lunes, el pastor Aundrae Hughes y el pastor adjunto Captain Burrell, de la Mt. Ararat Baptist Church, en North LasVegas, instaron a los asistentes a valorar el tiempo que habían pasado con Miller.

“Este lugar está lleno hoy y vamos a celebrarlo”, dijo Burrell a los dolientes.

La hermana de Miller, LaShonda Warfield, también se dirigió a los dolientes y reiteró que su difunto hermano era un comprometido hombre de familia.

“Doy gracias a Dios por el tiempo que pasé con mi hermano”, dijo Warfield, y añadió: “Era muy querido, amaba a su familia y nosotros lo amábamos”.