Cierres de carriles en la US 95 y de autopistas esta semana

julio 19, 2021 - 10:27 am

El tramo de la U.S. Highway 95 entre Spaghetti Bowl y Eastern Avenue se reducirá a dos carriles en cada dirección a partir del domingo para el tráfico en dirección sur y el 29 de junio para el tráfico en dirección norte hasta diciembre de 2022. (NDOT)

Una serie de cierres de carriles y autopistas están programados para afectar el tránsito en la autopista U.S. 95 esta semana.

Los cierres se producirán como parte del proyecto de rehabilitación del viaducto de la U.S. 95 de 40 millones de dólares que se está llevando a cabo en el centro de Las Vegas y sus alrededores, según anunció el miércoles el Departamento de Transporte de Nevada.

Los impactos nocturnos de la carretera:

Domingo por la noche a lunes por la mañana

El carril izquierdo de la U.S. 95 en dirección sur estará cerrado entre Boulder Highway y Twain Avenue desde las 9 p.m. del domingo hasta las 5 a.m. del lunes.

Lunes por la noche a martes por la mañana

■ El carril izquierdo de circulación a lo largo de la U.S. 95 en dirección sur estará cerrado entre Boulder Highway y Twain desde las 9 p.m. del lunes hasta las 5 a.m. del martes.

■ El carril de circulación izquierdo en la U.S. 95 hacia el norte estará cerrado entre Twain y Boulder Highway desde las 9 p.m. del lunes hasta las 5 a.m. del martes.

Martes por la noche a miércoles por la mañana

■ La rampa de entrada del Casino Center Boulevard a la U.S. 95 en dirección norte estará cerrada desde las 9 p.m. del martes hasta las 6 a.m. del miércoles.

■ El carril izquierdo de la U.S. 95 en dirección norte estará cerrado entre Twain y Boulder Highway desde las 9 p.m. del martes hasta las 5 a.m. del miércoles.

Miércoles por la noche al 22 de julio

■ La U.S. 95 en dirección norte estará cerrada entre los bulevares Las Vegas y Martin Luther King desde las 11 p.m. del miércoles hasta las 5 a.m. del 22 de julio para retirar e instalar señales aéreas de la autopista.

Las entradas a la U.S. 95 en dirección norte desde los bulevares Casino Center y Las Vegas estarán cerradas desde las 9 p.m. del miércoles hasta las 6 a.m. del 22 de julio.

23 de julio

■ Las rampas de acceso al bulevar Martin Luther King y a la Interestatal 15 hacia la U.S. 95 en dirección sur estarán cerradas desde las 12:01 a.m. hasta las 5 a.m. del viernes.

La U.S. 95 en dirección sur estará cerrada entre los bulevares Martin Luther King y Las Vegas desde las 2 a.m. hasta las 5 a.m. del viernes para retirar e instalar la señalética de la autopista.

El proyecto tiene por objeto ampliar la vida útil a corto plazo del viaducto de la U.S. 95 entre la I-15 y Eastern Avenue, cuyas partes tienen hasta 60 años de antigüedad.

Se añadirá un nuevo carril auxiliar en dirección sur entre la I-15 y Eastern mediante una nueva señalización de los carriles, y la rampa de salida de la U.S. 95 hacia el sur se ampliará a dos carriles.

Está previsto que el proyecto finalice en diciembre de 2022.