Cifras preliminares de la Inscripción Abierta a seguro médico

Archivo.- Heather Korbulic es directora ejecutiva de la Silver State Health Insurance Exchange. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Nevada Health Link, el mercado de seguros de salud del estado concluyó, el sábado 15 de diciembre, la Inscripción Abierta al mercado de proveedores de seguro médico.

Heather Korbulic, directora ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange y su dinámico equipo, realizaron un extraordinario esfuerzo por ayudar a inscribirse a mucha gente hispana en el valle. El año pasado, Nevada Health Link, inscribió un récord de 91,003 personas.

En esta ocasión, las cifras preliminares fueron vertidas por Ericka Avilés, quien por medio de la firma de relaciones públicas que preside, colaboró de manera entusiasta en la difusión de la Inscripción Abierta. Así, durante su sexto período, se logró registrar a 83,647 nevadenses, un número ligeramente menor al record establecido el año pasado.

Sin embargo, la cifra no es definitiva, ya que no incluye las selecciones del plan para los consumidores que se inscribieron en la cobertura hasta las 3:00 am del 16 de diciembre de 2018, o los consumidores que dejaron su información de contacto con el centro de llamadas de HealthCare.gov., debido al elevado volumen de llamadas y los prolongados tiempos de espera.

“A pesar de la enorme incertidumbre de Washington, el Intercambio pudo ayudar a decenas de miles de habitantes de Nevada a encontrar e inscribirse en planes de seguro de salud calificados. Nuestra prioridad siempre ha sido reducir la cantidad de personas, familias y niños sin seguro en Nevada y proporcionar los recursos necesarios para ayudar a los necesitados. Incluso con la derogación del mandato individual, la introducción de planes competitivos y la mejora del mercado laboral, la entidad continuó inscribiendo a nuevos consumidores y reinscribiendo a miles de clientes existentes”, dijo Heather Korbulic, agregando que “como resultado del trabajo realizado por el Intercambio, nuestros accionistas y socios comunitarios, miles de habitantes de Nevada pudieron asegurar una cobertura de salud que les brindará un mayor acceso a la atención y la oportunidad de vivir vidas más saludables y más productivas”.

Si bien la Inscripción abierta ha finalizado, es importante recordar que ciertos cambios en la vida de una persona pueden hacerlos elegibles para un período de inscripción especial (SEP) y permitirles inscribirse en cualquier momento durante el año. Los ejemplos de eventos de vida calificados incluyen la pérdida de cobertura basada en el empleador, los cambios en los ingresos y los cambios en el tamaño de su familia a través del matrimonio, el divorcio o el nacimiento de un hijo. Para saber si es elegible, visite NevadaHealthLink.com.

La Inscripción Abierta fue una oportunidad para que los residentes que tenían planes de seguro de salud, basados en el “Exchange”, compraran nuevos planes, que se ajustaran mejor a sus circunstancias, necesidades y presupuesto.

Para obtener más información sobre el seguro de salud ofrecido a través de Nevada Health Link, llame al 1-855-768-5465, visite www.nevadahealthlink.com, suscríbase al blog de Nevada Health Link y al canal de YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram.

