Circa comenzará a tomar reservaciones el miércoles; no se permiten niños

El complejo turístico Circa Las Vegas comenzará a aceptar reservaciones de habitaciones el miércoles, pero no recibirá huéspedes con niños.

El promotor de Circa, Derek Stevens, confirmó el lunes que cuando la propiedad abra sus puertas el 28 de octubre, no se permitirá la entrada a menores de 21 años.

La política de prohibir la entrada a los menores de 21 años fue anunciada por la compañía en Twitter.

“Una vez, Las Vegas tuvo una cierta vibra mística como un fabuloso lugar donde sólo los adultos podían jugar”, menciona el tuit. “Llámanos anticuados, pero creemos que los adultos necesitan algo de esa vibra mística en sus vidas. Reserva tu habitación a partir del 24 de junio a las 9 am para #CircaLasVegas, una experiencia para personas de 21 años en adelante”.

Once, Las Vegas held a certain mystique as this fabulous place where only grown-ups could play. Call us old-fashioned, but we think adults need some of that mystique back in their lives. Book your room starting June 24th at 9am for #CircaLasVegas, a 21+ experience. pic.twitter.com/HBW5gweARn

— Circa Las Vegas (@CircaLasVegas) June 22, 2020