Circus Circus con 50 años generando dinero

Solo se necesita dar un corto paseo por Circus Circus para darse cuenta de que atrae a un grupo demográfico como ningún otro casino en el Strip: familias con niños.

Un visitante de la propiedad es igual de probable que vea a los adultos empujando carriolas como tirando de una máquina tragamonedas. Las muñecas rellenas parecen tan abundantes dentro de la propiedad como las fichas de póquer.

Cuando termina la escuela, las familias con niños representan alrededor del 70 por ciento de las habitaciones reservadas en Circus Circus, según el presidente de la propiedad, Eric Fitzgerald, atraídos por el nuevo parque acuático con toboganes, área de recreo Midway, espectáculo de circo y Adventuredome, uno de los más grandes parques de atracciones interiores en los Estados Unidos con 25 atracciones. La fuerza de la oferta recreativa asequible de la propiedad se ve compensada por su apariencia envejecida, dicen los padres.

“En general, los niños se la pasan bien, pero preferiría quedarme en un lugar más agradable y visitar Circus Circus solo para los paseos”, comenta Latresha Jackson, quien tomó unas vacaciones de cuatro días en Las Vegas en junio con sus dos hijos de 8 años y 10, señaló en una entrevista.

Circus Circus, que cumple 50 años en dos meses, tiene una alfombra salpicada de manchas de goma ennegrecidas y tan desgastada que en algunas áreas el color casi se ha ido. El libro de deportes cuenta con pantallas de televisión de última generación y tableros de teletipo. Los colores rojo y blanco en la fachada de los edificios se desvanecen, al igual que el letrero de payaso Lucky de 123 pies de altura junto a la entrada.

Pese a recibir regularmente reseñas críticas sobre sitios de viajes populares TripAdvisor y Booking por un interior anticuado, Circus Circus ha publicado impresionantes resultados financieros en los últimos años. Una importante remodelación en la propiedad histórica utillizaría cientos de millones de dólares y potencialmente interrumpiría los negocios, indicaron analistas.

“Con Circus Circus continuando generando dinero, no hay razón para hacer nada con él hasta que North End regrese vivo”, afirmó Diana Bennett, cofundadora de Paragon Gaming. Ella trabajó en la propiedad cuando era de su padre, Bill Bennett.

Bill Bennett vendió la propiedad en 2005 a lo que hoy es MGM Resorts International.

Resistencia financiera

Entre 2015 y 2017, Circus Circus registró el crecimiento porcentual más rápido en la tasa diaria de habitaciones promedio y el flujo de caja entre las propiedades del complejo Strip de MGM, un testimonio de la fortaleza de su familia y su nicho de valor en un mercado cada vez más costoso.

La propiedad está tan repleta en verano que los huéspedes dicen que a veces tienen que esperar varios minutos para subir al ascensor. Obtener un lugar en el área renovada de la piscina es aún más difícil, afirman.

“Hay mucho dinero colectivo en ese sector económico de mercado bajo a medio y ese siempre será el caso”, señaló Anthony Curtis, editor de Las Vegas Advisor. “Sigue siendo viable porque hace lo que hace muy bien”.

Circus Circus publicó una tarifa promedio por habitación diaria el año pasado de $85, casi una quinta parte más que en 2015, pero igual a la mitad del promedio del Strip.

Eso elevó las ganancias operativas del complejo antes de la depreciación y amortización a 70 mdd, un aumento de dos tercios en solo dos años. La ocupación ha sido estable alrededor del 84 por ciento, la más baja entre las propiedades de MGM Resorts en Las Vegas. Esto se debe a su ubicación en la desolada zona norte.

La solidez financiera de la propiedad le ha dado tiempo a MGM para enfocar grandes inversiones en proyectos más lucrativos en el sur del Strip y fuera de Nevada.

Solo el parque de autocaravanas del Strip

La propiedad de 3 mil 767 habitaciones se encuentra en una parcela de aproximadamente 60 acres cerca de la Avenida Sahara en el norte del Strip. La superficie masiva es una mina de oro potencial.

Pero los lotes vacíos y los sitios de construcción han estado alejando a los turistas durante la última década del vecindario otrora próspero, evitando que MGM extrajera esa riqueza.

Eso podría explicar por qué la compañía aún tiene que vender la tierra a su unidad de bienes raíces, dijo Chad Beynon, un analista de juego en Macquarie en Nueva York. MGM ha vendido la tierra bajo siete de sus 10 complejos de Strip a la unidad.

Circus Circus consiste en el casino, tres torres de hoteles, Slots-of-Fun, el Adventuredome, cinco bloques tipo motel y un parque de casas rodantes. El estacionamiento de autos, que es gratis, representa la mayor parte de la superficie restante.

El lote RV, que abarca 10 acres y puede contener hasta 170 vehículos, es el único de su tipo en el Strip. El valor de la tierra en el corredor del casino es normalmente tan alto que un parque de casas rodantes no puede justificarse económicamente.

Fabio Murra y Luiza Souza, una pareja brasileña, estacionaron su RV a principios de este mes en Circus Circus durante una visita de dos días a Las Vegas, pagando alrededor de $35 por noche.

“Me sorprendió que estuviera en el Strip”, dijo Murra, de 26 años, mientras regresaba a su vehículo con Souza luego de darse un chapuzón en una piscina para huéspedes de vehículos recreativos. “No sé si están haciendo dinero con eso, pero para nosotros es perfecto”.

La casa rodante de Murra era una de las seis docenas estacionadas en Circus Circus esa noche. El complejo podría haber generado aproximadamente $2 mil 500 en ingresos del RV Park esa noche, menos de lo que una tragamonedas popular puede ofrecer.

El impacto de la recesión

MGM Resorts tenía la intención de deshacerse del RV Park y la estructura similar a un motel hace más de una década y desarrollar la tierra alrededor de Circus Circus en otro proyecto multimillonario.

La compañía acababa de comenzar el proyecto multiusos CityCenter de $9 bdd en 66 acres a 5 millas al sur de Circus Circus.

El emblemático complejo estaba programado para una gran renovación también.

“We intend to do with Circus Circus what we’ve done with the rest of our properties.We’re going to put some money into it and enhance and expand it over time.”