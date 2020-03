Cirque du Soleil cancela shows de giras en respuesta al coronavirus

Terry Bradshaw, con Anne Martínez (izquierda) y Lorena Peril, se presentarán en el Atrium Showroom del Luxor para 31 espectáculos a partir del 19 de marzo. (Wicked PR)

Silvia Dopazo es una acróbata aérea que aparece en el espectáculo "Axel" del Cirque du Soleil. (Cirque Du Soleil)

La producción "Axel" del Cirque Du Soleil ha sido cancelada en San José. (Cirque du Soleil)

La confusión, la preocupación y las cancelaciones están ensombreciendo la escena del entretenimiento de Las Vegas durante el susto de salud causado por el coronavirus.

Abundan los indicadores relacionados con los esfuerzos de los artistas para hacer frente a una crisis que avanza rápidamente. Aunque todavía no hemos apreciado la amplitud de los desafíos que enfrentan los artistas de Las Vegas, esta es una muestra de los últimos desarrollos:

■ El Cirque du Soleil está cancelando o posponiendo siete de sus producciones internacionales. Hasta el momento de escribir este reportaje, no se ha informado de que se hayan suspendido los espectáculos residentes del Cirque en el Strip.

Aún así, la compañía está retirando la producción de patinaje sobre hielo en gira “Axel” de sus fechas del 24 al 28 de marzo en San José, California; ese espectáculo sigue programado para presentarse en T-Mobile Arena del 3 al 5 de abril. “X – The Land of Fantasy” en Hangzhou, China, ha sido retirada para un relanzamiento programado para el 24 de abril.

Otros espectáculos del Cirque que figuran como cancelados o pospuestos: “Amalun” en Hong Kong; “Totem” en Roma y Milán, Italia; “Kooza” en Lyon, Francia; “Cortero” en su gira europea por ciudades como Montpellier, Francia; Viena, Austria; Amberes, Bélgica; y Gotemburgo, Suecia; y la gira del Blue Man Group por Le Caire, Egipto, y Seúl, Corea del Sur.

El personal del Cirque en Las Vegas ha enviado un correo electrónico en el que se afirma que la compañía “se enfrenta a una mayor presión financiera en nuestras operaciones debido a esta situación, y debemos centrarnos en proteger a nuestros empleados y a nuestro negocio”. A la familia del Cirque también se le ha recordado “el rápido ritmo al que evoluciona la situación del COVID-19”, y que se preparen para las actualizaciones.

■ El contacto personal de los animadores con los fans se está, como mínimo, reduciendo a medida que se desarrolla la crisis.

El mago superestrella David Copperfield está entre los titulares para reconsiderar el encuentro con los invitados a sus shows en el MGM Grand. Copperfield se reunió con fans el miércoles, y ahora está tomando un enfoque noche a noche en estas oportunidades. Cuando se le preguntó si se reuniría con fans después de los shows del miércoles, Copperfield respondió: “No lo creo”.

No ha habido ningún anuncio sobre los meet and greets, o sobre la programación de espectáculos en general entre los dos principales productores de la ciudad: Live Nation y AEG Presents. Sin embargo, Bruno Mars supuestamente mantuvo el contacto con fans durante sus espectáculos del fin de semana en el Park Theater.

El enfoque de estas interacciones varía. Wayne Newton dijo el miércoles que continuaría juntándose con fans después de sus shows en Cleopatra’s Barge en Caesars Palace. Shania Twain, que regresará al Teatro Zappos este fin de semana, no tiene una sesión para fans programada. Pero Aerosmith, que regresan al Strip en mayo, recibirán a cientos de fans antes de sus conciertos en el Park Theater. No se sabe si esa práctica continuará, o incluso si los espectáculos de la banda “Deuces Are Wild” se verán afectados.

Las producciones en el Strip de la compañía SPI Entertainment de Adam Steck, incluyendo Human Nature en el Sands Showroom del Venetian y el mago Hans Klok y los Australian Bee Gees en Excalibur, han dejado de reunirse con sus fans antes y después de sus shows. Al preguntarle si alguna vez ha visto algo como el susto del coronavirus, Steck contestó: “Nunca en los 20 años que llevo aquí”.

■ MGM Resorts International anunció internamente el miércoles que la compañía ha reducido su horario de entretenimiento en el salón Rhythm & Riffs del Mandalay Bay a los fines de semana (el entretenimiento sigue programado para los días 19, 20, 21, 27 y 28 de marzo). El horario de entretenimiento del hotel en el Hazel lounge está suspendido por el resto del mes. Los eventos del Día de San Patricio del Celtis Feis en Nine Fine Irishmen de New York-New York y en el Brooklyn Bridge siguen programados, pero se trasladarán a las 4 p.m. a partir del viernes y el martes.

Los espectáculos de salón abierto en Excalibur y Luxor no han cambiado, con la programación en The Park y el Brooklyn Bridge siendo revisada; pero el miércoles, los solistas fueron retirados de esos escenarios.

■ El show de Terry Bradshaw en Luxor ha sido pospuesto al 19 de abril. Se esperaba que subiera al escenario el lunes.

■ La producción vintage-Vegas “The Rat Pack is Back” en el Copa Room de Tuscany Suites vio caer sus números de un sobrevendido de más de 150 el sábado a una audiencia pagada de solo 33 espectadores el martes por la noche.

■ Los actos de Las Vegas que se caracterizan por estar ocupados con conciertos privados y corporativos han visto caer sus ingresos en las últimas dos semanas.

Un ejemplo principal: Las populares bandas de violín Bella Electric Strings y Femmes of Rock de Nina Di Gregorio han visto caer sus audiencias debido a la preocupación por el coronavirus; ella estima que ha perdido unos 20 mil dólares en negocios corporativos solo desde el 1º de marzo. Típico de la tendencia actual: Los violinistas de Di Gregorio fueron contratados por la banda tributo a los Beatles The Fab y los miembros de Lon Bronson Band para un show privado programado para el 9 de abril en el Hard Rock Cafe on the Strip. Ese espectáculo se vio alterado el miércoles.

Matt Gucu de New Moon Entertainment, una compañía de producción de eventos especiales de Las Vegas que contrata talento para espectáculos corporativos, se refirió al clima como “el apocalipsis de los eventos”.

Gucu, un intérprete de 25 años (anteriormente con la banda tributo a los 80 Loveshack) y ejecutivo de reservaciones en Las Vegas, añadió: “Las últimas dos semanas han sido una locura, y se está volviendo más loco. No he visto nada como este tipo de actividad preventiva en Las Vegas”.

La banda de covers de Las Vegas, All Request Live, ha visto su apretada agenda corporativa de marzo disiparse a casi nada de trabajo. “Ha pasado del mejor mes que hemos tenido en los libros a prácticamente cero en dos semanas”, subrayó el productor John Menniti. “Lo único que nos mantiene por encima del agua ahora son las actuaciones en los casinos locales”.