Ciudadanos exponen sus necesidades a políticos

enero 11, 2019

Moisés “Mo” Denis, senador estatal, escuchó las propuestas en educación de residentes de Las Vegas. Jueves 3 de enero de 2019 en Unitarian Universalist. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Guadalupe Vásquez y su esposo, pidieron a los republicanos atención en acceso a la vivienda, seguridad y disminución de las personas en situación de calle. Viernes 4 de enero de 2019 en Stoney Rockin Country. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Michele Ann Fiore fue elegida en 2017 para el Concejo Municipal de Las Vegas por el Distrito 6, ella solicitó a sus colegas conocer a sus vecinos y trabajar en sus necesidades. Viernes 4 de enero de 2019 en Stoney Rockin Country. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Integrantes de los partidos Demócrata y Republicano realizaron reuniones con ciudadanos, la intención conjunta fue la de escuchar propuestas y necesidades de los habitantes de Nevada, ya que los políticos están próximos a reunirse a partir de febrero, en la ciudad capital Carson City, en una nueva sesión legislativa.

El jueves 3 de enero, el senador estatal por el Distrito 2, Moisés “Mo” Denis, asistió a una mesa de debate convocada por la organización Nevadenses por el Bien Común, en el centro religioso Unitarian Universalists, donde residentes de Las Vegas, le expusieron a su representante lo que consideran deben de incluirse en la agenda política como prioridades.

La educación fue el tema de mayor interés entre los asistentes a la reunión con el demócrata, “como haya presupuesto -surgido de la nada- para construir un estadio (Raiders) y siga en crisis nuestro sistema educativo, niños y maestros en malas condiciones académicas”, expuso uno de los asistentes al senador Denis.

El senador abordó ese tema explicando los beneficios adicionales de tener un estadio profesional, ya que la derrama económica y lo generado en impuestos que se quedan en Nevada, puede ser utilizado para aumentar el presupuesto en educación, así como todo el dinero en impuestos generado por la venta legal de marihuana debe ser ocupado en este mismo rubro.

Para Denis hay un mal inició desde los primeros años en el sistema educativo en Nevada, “los niños no empiezan en el mismo nivel, hay niños que no hablan inglés, que por su estatus migratorio no pueden acceder a becas o que simplemente los padres son desinteresados, esta desigualdad hace a Nevada particular”.

Los presentes propusieron kínder de tiempo completo, centros de lectura y escuelas de tiempo completo para verano, hacer más escuelas al modelo “Zoom” recientemente implementado en septiembre 2018, y de una vez por todas darle uso al dinero generado por la marihuana. “Se necesita $1.7 billones de dólares extras para educación”, dice el documento entregado a Denis.

Otros temas abordados fueron salud y bienestar, además del acceso asequible a la vivienda.

Al día siguiente, el viernes 4 de enero, los republicanos hicieron lo propio al reunirse con ciudadanos en un restaurante del centro comercial Town Square, el director ejecutivo del Partido Republicano en Nevada, William Sexauer, explicó, “lo queremos hacer de manera informal, para que la persona coincida con nuestro representante y conversen”.

Guadalupe Vásquez, asistente a la reunión habló directamente con los políticos reunidos, “no importa en qué distrito o condado se habite, al estar en Nevada es la misma necesidad en la oportunidad de obtener una vivienda, la seguridad en las calles, la educación de nuestros hijos y disminuir la cantidad de desamparados en las calles”, solicitó la ciudadana.

Michele Ann Fiore, concejal por el Distrito 6 de Las Vegas, tomó la palabra para comentar, “se vino una ola azul (demócratas) a Nevada, pero esta misma va ceder, no solamente hay que hablar hoy con los ciudadanos, debemos ir a las casas y tocar las puertas de nuestros vecinos y conocer que está sucediendo y sus necesidades”, recomendó a sus colegas.