Claman por la liberación de Jesús Martínez

“El jueves pasado detuvieron a mi padre oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), frente de nuestra casa, cuando se dirigía a su trabajo. Al poco tiempo recibimos una llamada informándonos que estaba en el Centro de Detenciones de Henderson. Dado que es diabético, fui a entregarle su medicamento y un día después, durante la visita le pregunté si se había tomado la medicina y me contestó que no. No se la habían dado”, señaló Jennifer Martínez, de 22 años de edad, quien junto a su hermana Karen y el abogado Michael Kagan, ofrecieron una conferencia de prensa, el lunes 25 de noviembre, para solicitar el apoyo de la comunidad y sensibilizar a los oficiales de Ice y que otorguen libertad a Jesús Martínez, de 53 años de edad, en la víspera de las fiestas decembrinas.

diciembre 5, 2019 - 10:00 am

“Todo lo que estamos pidiendo (es) que nuestra familia se reúna para las vacaciones, se acerca el Día de Acción de Gracias y Navidad, y solo queremos que nuestra familia esté junta”. dijo Jennifer Martínez. Lunes 25 de noviembre de 2019 en la Clínica de Inmigración de UNLV. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Según Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), cuando la familia intentó legalizar el estatus de Martínez-Manon, pudo haber sido víctima de asesoramiento jurídico no ético por parte de un abogado de inmigración. Lunes 25 de noviembre de 2019 en la Clínica de Inmigración de UNLV. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Sólo quiero que regrese mi padre”, dijo Karen Martínez entre lágrimas. “Sobre todo porque ya viene la Navidad”. Karen estudia justicia criminal en UNLV, mientras que su hermana Jennifer es alumna de psicología en el Colegio del Sur de Nevada (CSN). Lunes 25 de noviembre de 2019 en la Clínica de Inmigración de UNLV. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Le pedimos a ICE que muestre decencia a una familia que es nuestra vecina en Las Vegas y que debería poder estar juntos de la misma manera que el resto de nosotros”, manifestó el abogado Michael Kagan. En la foto, la familia Martínez. Lunes 25 de noviembre de 2019 en la Clínica de Inmigración de UNLV. Foto cortesía de la familia Martínez.

Entre sollozos, la joven clama por la liberación de su padre, “han pasado cinco días y no ha recibido su medicamento, por lo que sabemos”, destacó la joven, quien también es diabética y padece hipotiroidismo. “Sé lo importante que es para nosotros tomar nuestro medicamento, y especialmente si no se ha tomado en cinco días, puede ser mortal”.

Su familia celebró una conferencia de prensa el lunes en la Clínica de Inmigración de UNLV, que representa a su padre en la corte, y pidió a ICE que lo liberara.

“Todo lo que estamos pidiendo (es) que nuestra familia se reúna para las vacaciones”, dijo la también estudiante del Colegio del Sur de Nevada. “Se acerca el Día de Acción de Gracias y Navidad, y solo queremos que nuestra familia esté junta”.

Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de UNLV, que representa a la familia Martinez, expresó que “esto no tiene que suceder (la deportación). Ninguna ley tiene que cambiar para que vuelvan a estar juntos. ICE ya tiene la autoridad para reunirlos y dejar que abogados responsables resuelvan una situación que nunca debió haber llegado a este punto extremo”.

Kagan puntualizó que ICE no tiene la obligación de detener a Martínez-Manon, y mucho menos deportarlo. “Puedo decir con certeza que ICE no está obligado a detenerlo, no están obligados a deportarlo. Por lo tanto, le pedimos a ICE que muestre decencia a la familia Martínez, dada la maravillosa familia que han construido y que le dé tiempo a la familia para que haga lo que siempre ha querido: explorar opciones legales de poder quedarse aquí”.

Jesús Martínez-Manon nació en Toluca, México, lugar al que podría ser deportado. En esta ciudad trabaja en la construcción y la jardinería. Su hija Karen, de 24 años de edad, quien estudia Justicia Criminal en la Universidad de Nevada Las Vegas, explicó en la conferencia que sus padres se conocieron aquí, hace 30 años, en este país establecieron su hogar, tuvieron tres hijos, esta es su vida, regresar a un lugar totalmente desconocido para ellos, será devastador.

“Dado que mi papá es el sostén de nuestro hogar, si lo deportan nosotras tendríamos que abandonar nuestros estudios para solventar los gastos de la casa, ya que nuestra mamá (Ana) no labora y tampoco habla inglés. Nuestro hermano Jesús, tiene 17 años de edad y cursa la preparatoria”, externó con profunda tristeza Jennifer, quien estudia Psicología.

“Él trabaja para que nosotros, su familia, no nos preocupemos de otra cosa que estudiar, sacar buenas calificaciones. Mi papá es un hombre muy trabajador, responsable, siempre ha obedecido a las leyes, su anhelo es convertirse en un ciudadano americano. Nunca faltaba a su trabajo, cuando le faltaba se iba a las tiendas a ofrecer sus servicios como jornalero, no le gustaba estar de balde”, destacaron ambas jóvenes sobre la descripción de su progenitor.

Con la inminente llegada de las fiestas decembrinas, la dificultad de la familia es conmovedora, “se me hace triste, muy injusto que nop pueda estar con mi papá. Las fechas de reunión familiar son Navidad y el Pavo (Thanksgiving Day), será muy desolador estar separados”, agregó Jennifer, abundando que “si pudiera hablar con las autoridades les pediría que se compadezcan de nuestra familia, mi papa es un hombre bueno, no tiene record criminal. Por favor, ayuden a mi papá, sabemos que no es obligación que lo detengan, pero tampoco es obligación tenerlo detenido o deportarlo. Por favor, queremos estar con él, en familia”.

Orden de deportación emitida

La portavoz de ICE, Yasmeen Pitts O’Keefe, dijo en un comunicado, compartido por el Max Michor, reportero de Las Vegas Review-Journal, el mismo día de la conferencia que Martínez-Manon recibió una orden final de expulsión y permanecerá bajo custodia hasta que sea deportado. Ella dijo que los registros de ICE muestran que Martínez-Manon fue deportado previamente a México en junio de 2008.

Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de Boyd en UNLV, dijo que Martinez-Manon hizo el esfuerzo de cambiar su estatus migratorio hace más de una década, pero buscó la ayuda de un abogado que empeoró el problema.

“Lo que podemos ver -hasta ahora- es que se presentó una solicitud que no debería haberse elaborado sin que Jesús entendiera lo que estaba firmando, y no parece que se haya seguido”, dijo Kagan. El abogado se negó a compartir detalles adicionales, diciendo que la Clínica de Inmigración todavía está recopilando documentación para el caso.

“Le pedimos a ICE que muestre decencia a una familia que es nuestra vecina en Las Vegas y que debería poder estar juntos de la misma manera que el resto de nosotros”, dijo Kagan. “Eso es todo.”