Clínica veterinaria de Las Vegas lucha por encontrar ivermectina en medio de la pandemia

La popularización de un fármaco que algunos utilizan para tratar el COVID-19 está creando una mayor demanda de la forma veterinaria del medicamento en Las Vegas, según afirman algunos profesionales de la medicina veterinaria.

La ivermectina, un fármaco fabricado tanto para personas como para animales para tratar diversas dolencias parasitarias, se exploró como posible tratamiento del COVID-19. Pero los estudios no han encontrado datos suficientes para respaldar estas afirmaciones.

Aun así, la desinformación en redes sociales, podcasts y programas de radio ha llevado a algunos a buscar el producto de origen animal donde se pueda comprar. La atención nacional sobre el tema alcanzó su punto álgido el mes pasado cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos tuiteó una advertencia contra el uso de la versión para ganado, diciendo: “No eres un caballo. No eres una vaca. En serio. Déjalo ya”.

En Nevada, el Departamento de Agricultura (NDA) advirtió a los consumidores contra el uso del medicamento para el ganado por posibles intoxicaciones y escasez para la atención veterinaria.

“Los veterinarios están reportando dificultades para obtener formulaciones veterinarias de ivermectina”, dijo la veterinaria estatal del NDA Amy Mitchell en un comunicado de prensa del 16 de septiembre. “Esto crea barreras para los veterinarios a la hora de proporcionar la atención médica necesaria a los animales”.

El comunicado de prensa animaba a los veterinarios a informar de cualquier escasez del medicamento al Centro de Medicina Veterinaria de la FDA. Pero un portavoz dijo que el centro no ha recibido suficientes informes formales para “calibrar de forma fiable la disponibilidad regional” del medicamento y que los minoristas y veterinarios locales pueden conocer mejor el suministro.

Al menos una clínica veterinaria se ha dado cuenta del problema de suministro recientemente. Heaven Can Wait Animal Society, una organización sin fines de lucro que proporciona cuidados asequibles a mascotas, utiliza la ivermectina para tratar los ácaros del oído en un programa comunitario para gatos. La directora ejecutiva, Francesca Fulciniti, dijo que su equipo ha pasado apuros para encontrar más del medicamento en las últimas semanas y recientemente les cancelaron un pedido.

“Están restringiendo nuestra capacidad de conseguirlo porque hay una cantidad limitada disponible”, dijo Fulciniti. “Así que estamos viendo si podemos conseguir algunos la próxima semana”.

No sabe si la organización dispone de medicina alternativa para utilizar mientras tanto.

“Nunca nos habíamos encontrado con este problema”, añadió.

Una tienda local de piensos y aperos también llamó la atención a nivel nacional en agosto por un cartel que exigía a los posibles clientes de Ivermectina que mostraran una foto suya con su caballo como prueba de que el medicamento estaba destinado a su animal. V & V Tack and Feed en Rancho Drive ha visto desde entonces que la curiosidad de los clientes ha disminuido, dijo la gerente Shelly Smith. Ella sospecha que el producto detrás de una caja de cristal pone a algunas personas fuera, o saben de otros lugares para comprarlo.

Smith todavía puede conseguir la medicina, solo que no de su marca habitual, dijo.

Dijo que advierte a los clientes que no usen el producto para animales cuando preguntan por él. La mayoría son respetuosos, dijo Smith.

“Solo he tenido un cliente iracundo que me llamó durante varios días seguidos”, dijo. “Estaba enojado. Dijo que estábamos matando a la gente al no dejarles tomarla y que todo el mundo que conoce la toma y sabe a manzana, y que va a venir aquí a protestar. No lo hizo. Le dije que estaba aquí hasta las 7, que viniera. Te haré famoso en TikTok”.

