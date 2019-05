Colitis y Crohn: difíciles de diagnosticar

mayo 23, 2019 - 11:30 am

Pacientes de Colitis y Crohn asistieron al evento y formaron un grupo de apoyo para compartir sus experiencias. Sábado 19 de mayo de 2019 en el parque Sunset. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Ed y Claudia Bernestein, son miembros honorarios de CCFA y comparten el testimonio de la muerte de una hija que padeció Crohn toda su vida. Sábado 19 de mayo de 2019 en el parque Sunset. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Clara Cruden, presidenta de la CCFA dijo que hay 30 mil pacientes con estas enfermedades en Las Vegas. Sábado 19 de mayo de 2019 en el parque Sunset. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Para concientizar sobre los padecimientos en el sistema digestivo, la Fundación de la Enfermedad de Crohn y Colitis (CCFA, por sus siglas en inglés) capítulo Las Vegas, organizó una caminata recreativa en el parque Sunset. El evento tuvo verificativo el sábado 18 de mayo de 2019, jornada en la que pacientes, doctores, familiares y amigos se reunieron con la seguridad de poder hablar sobre las enfermedades e informar al público.

La enfermedad de Crohn y la Colitis ulcerativa, se catalogan en el mismo tipo de padecimientos, y tienen que ver con inflamaciones en el sistema digestivo; principalmente en los intestinos y hasta el ano. La colitis, como su nombre lo indica, se concentra exclusivamente al colón, ambas en un 75% requieren de una intervención quirúrgica en algún momento.

Claudia y Ed Bernstein son miembros honorarios de la CCFA, el reconocido abogado perdió a su hija Dana Bernstein a causa de la enfermedad de Crohn cuando ella tenía 28 años de edad, por eso mismo el interés de esta pareja de difundir información sobre estos parecimientos y evitar más tragedias por un mal diagnóstico o tratamiento.

Claudia, madrastra de Dana Bernstein compartió con los lectores de El Tiempo, que “la gente se debe familiarizar más con el Crohn y Colitis, a nadie le gusta hablar abiertamente de esto porque tiene que ver con diarreas, baño, vómitos, males en el estómago, pero estamos aquí un grupo de personas que tenemos experiencia en nuestras familias con esto”.

El evento también fue dirigido a niños, ya que estas enfermedades no respetan edad ni género, “es muy difícil de detectar, hay niños que les sacan el apéndice por un dolor, porque no saben diagnosticarlo, si no se descubre a temprana edad los pacientes pueden morir por las complicaciones de Crohn”, explicó la señora Bernstein.

Actualmente no hay una cura para la enfermedad de Crohn, los medicamentos han avanzado en investigaciones que por lo menos ya la pueden controlar, explicó Claudia, “mi hijastra falleció hace año y medio luego de un trasplante de colón e intestino, ella tuvo la enfermedad desde los cinco años hasta los 28 que falleció, por eso estamos aquí para dar acceso a la información”.

La joven Dana, vivió prácticamente toda su vida con Crohn, su familia compartió abiertamente su experiencia y síntomas desde la temprana edad que comenzó con un mal diagnóstico, “pensaron que eran cólicos, de ahí paso a una falsa apendicitis, se lo sacaron, luego dijeron que gastritis hasta que detectaron unas llagas, características del Crohn”, dijo la madrastra.

Este relato y su desenlace, tristemente es común entre las familias de estos pacientes, ya que la operación, en caso de requerir trasplante de órganos, el cuerpo debe de aceptar los nuevos, situación que no se puede pronosticar al 100%, o vivir con la enfermedad y adaptar la vida a la misma, con visitas constantes al médico por las complicaciones.

En la comunidad latina, la alimentación es cuestionable por los niveles de grasa y carbohidratos, esto sin mencionar las comidas picantes, en el gusto del paladar de la gente. Sin embargo esto es un mito que no activa los padecimientos de los que se hablaron en la caminata del sábado.

Para muestra el siguiente ejemplo, “tú tienes una familia con tres niños, a los tres les das de comer lo mismo, y solamente uno desarrolla Colitis o Crohn, por lo que la alimentación no tiene que ver en que se activen los síntomas, en cambio ya con el padecimiento estomacal, ahí si ya se debe cambiar la dieta a baja en sodio, lactosa, irritantes y grasas”, dijo la presidente de CCFA, Clara Cruden, agregando que “en Las Vegas hay 30,000 habitantes que tienen Colitis o Crohn, no hay una explicación precisa de qué activa las enfermedades, solamente los estudios se han dado cuenta que puede ser hereditaria por los genes, y simplemente algo la ‘activa’”.

Cruden agregó que “se debe de operar para retirar el colón, los pacientes van al baño con unas bolsas conectadas, hay otras operaciones para quitar las fisuras en intestinos, cada caso es distinto, los tratamientos y dieta también tienen mucho que ver en ayudar a vivir con las enfermedades”.

Para encontrar grupos de apoyo que se reúnen en Las Vegas llame al (602) 734-1392 o escriba al correo electrónico southwest@ccfa.org. Para encontrar más información sobre las enfermedades, visite: www.ccfa.org