Combatiendo temor y desinformación

Immunize Nevada y Make The Road Nevada realizaron una nueva clínica emergente de vacunación dedicada a la comunidad migrante. Sábado 26 de junio de 2021 en la oficina de Make The Road Nevada, en el este de Las Vegas. [Foto Make The Road Nevada]

Immunize Nevada y Make The Road Nevada realizaron una nueva clínica emergente de vacunación dedicada a la comunidad migrante. Sábado 26 de junio de 2021 en la oficina de Make The Road Nevada, en el este de Las Vegas. [Foto Make The Road Nevada]

Immunize Nevada y Make The Road Nevada realizaron una nueva clínica emergente de vacunación dedicada a la comunidad migrante. Sábado 26 de junio de 2021 en la oficina de Make The Road Nevada, en el este de Las Vegas. [Foto Make The Road Nevada]

Un gran número de nevandenses ya han decidido aplicarse la vacuna contra COVID-19, sin embargo, aún existen personas que tienen dudas sobre la seguridad de la misma o que por algunos otros factores no han recibido la dosis.

Por tal motivo, Immunize Nevada y la organización Make The Road Nevada recientemente llevaron a cabo una nueva clínica emergente de vacunación, en la cual se estuvieron atendiendo tanto a personas que acudieron por su segunda dosis como a quienes necesitaban recibir la primera. El evento tuvo verificativo el sábado 26 de junio.

La clínica fue albergada en la oficina de Make The Road Nevada, situada entre Bonanza y Lamb. Adicionalmente, miembros de la organización salieron a las calles del este de Las Vegas para brindar información e invitar a las personas a acudir a recibir la dosis, centrándose principalmente en los comerciantes ambulantes.

“Estuvimos enfrente de un supermercado, en la esquina entre Lamb y Bonanza. Se estuvo ofreciendo la vacuna Pfizer para personas mayores de 12 años. También se tuvo la vacuna Johnson &Johnson para mayores de 18. No requerimos seguro médico ni identificación, solamente llegar y poner de su parte para proteger a nuestra comunidad”, comentó el organizador de Vivienda de Make The Road Nevada, Eduardo Montoya.

Sobre los posibles motivos por los cuales hay personas que no han sido vacunadas, Montoya consideró que “muchas de las personas que trabajan en las calles no cuentan con una identificación, se les hace muy difícil ir a una farmacia donde piden más información. Otras dudas son porque hay mucha desinformación que causa polémica, eso provoca dudas. En Make The Road Nevada podemos ayudar a responder esas dudas en cuanto a las vacunas”.

Una de las 80 personas inoculadas durante ese día fue Rosa Medina, quien expresó que su principal motivación para aceptar la dosis fue enterarse de los nuevos casos de variantes de COVID que se han registrado en Nevada durante los últimos días.

“Me da miedo la otra enfermedad, por eso me estoy vacunando. No estaba segura de vacunarme, se dicen muchas cosas, como que no es buena, que ponen un microchip o que te vas a morir a cierto tiempo. Por eso no lo había hecho. Ahora no tengo nada de miedo”, dijo Medina.

Otro motivo para que la comunidad migrante decida esperar para vacunarse es debido a los posibles efectos secundarios que puede causar la dosis, ya que muchos de ellos se ven en la necesidad de tener que trabajar diariamente para poder mantener a sus familias.

Al respecto, Guillermo Rojas, quien se dedica al comercio, compartió que “en una ocasión pasaron en las noticias que estaban haciendo daño algunas vacunas. Es por eso que no me decidía a vacunarme, pero voy a confiar en que es seguro… Me siento bien ahora porque es una protección. Gracias por la oportunidad que nos están ofreciendo”.

Las declaraciones de los entrevistados que aparecen en este artículo fueron tomadas de videos que la directora de Comunicación de Make The Road Nevada, Janette Mata, compartió con El Tiempo. Anteriormente, la organización ya había albergado una clínica de vacunación, a la cual acudió este medio de comunicación el pasado 29 de mayo.