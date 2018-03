Comenzará a cobrar estacionamiento Centro Comercial de Las Vegas

The Premium Outlets en el centro de Las Vegas cobrará a compradores de fuera del estado por estacionamiento a partir del martes.

Los compradores de fuera del estado pagarán una tarifa fija de $5 para poder estacionarse en el centro comercial ubicado cerca de la intersección de la Avenida Bonneville y el Bulevar Martin Luther King Jr.

El centro comercial, propiedad de Simon Property Group, implementó la tarifa debido a la demanda del consumidor y para mejorar la experiencia del cliente, informó la portavoz Ali Parisi en un correo electrónico el lunes.

“Este nuevo programa de estacionamiento coincide con lo que muchos otros negocios locales ya han hecho”, destacó Parisi. “Además, el cambio ayudará a disminuir la congestión y disminuirá el tiempo que los visitantes esperan por un lugar de estacionamiento, lo que les da más tiempo para comprar”.

Los empleados tendrán su propio estacionamiento para liberar lugares. El estacionamiento continuará siendo gratis para los residentes de Nevada.

En julio, otra propiedad de Simon, Forum Shops en el Caesars Palace, comenzó a cobrar una tarifa fija de $7 por valet parking para todos los visitantes, con exenciones de tarifas de estacionamiento disponibles para seleccionar. The Shops at Crystals, otra propiedad de Simon, no cobra por el estacionamiento.

Las tarifas de estacionamiento han demostrado ser controvertidas entre los visitantes de Las Vegas. En enero, MGM Resorts anunció que aumentaría las tarifas de estacionamiento en 11 de sus 12 propiedades en el Strip. MGM fue la primera compañía importante de juegos en cobrar por estacionamiento. Otras propiedades han seguido su ejemplo desde entonces.

