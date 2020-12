Comenzó la época de solidaridad

La concejal Olivia Díaz encabezó una jornada de repartición de alimentos dedicada a familias afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19. Martes 24 de noviembre de 2020 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La oficina de la concejal por el Distrito 3 de Las Vegas, Olivia Díaz, colaboró con agencias y organizaciones locales para proporcionar alimentos a 160 familias afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19. Martes 24 de noviembre de 2020 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Con la llegada del fin de año comienza la época en que los nevadenses aumentan sus intenciones solidarias, una prueba de ello fue la reciente entrega de alimentos que la concejal Olivia Díaz y organizaciones locales hicieron para familias afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19.

El martes 24 de noviembre, en la víspera del Día de Acción de Gracias, la oficina de la concejal por el Distrito 3 de Las Vegas, Olivia Díaz, organizó una jornada de repartición de comida para personas previamente registradas. Las entregas incluyeron un pavo congelado y una caja con diversos alimentos como puré de papa, harina de maíz, camote enlatado, fruta, ejotes, puré de calabaza, entre otros.

“Los tiempos que estamos viviendo con el alce de casos positivos de COVID-19 en la comunidad, las restricciones en lugares de empleos, sabemos que tiene un efecto secundario en nuestras comunidades. Parte de ese efecto es el desempleo, falta de oportunidad para que nuestra gente pudiera costearse la cena del Día de Acción de Gracias, por eso esta iniciativa”, comentó Díaz.

El evento se realizó en el estacionamiento del Centro Comunitario del Este de Las Vegas, una zona de alta población hispana. Esta jornada solidaria fue posible gracias al apoyo de organizaciones y agencias como Las Vegas Metropolitan Police Downtown Area Command, Culinary Union, National Latino Peace Officers Association y Clark County School District Communities in Schools.

“Trabajamos con Communities in Schools, quienes tienen trabajadores sociales en varias escuelas del distrito. Los trabajadores sociales son los que han estado en contacto con las familias que les dicen no tener trabajo, no tener forma de pagar gastos como la renta. Entonces por medio de esos trabajadores sociales en esos planteles fue que contactamos a las familias”, acotó Díaz.

En total, este evento benefició a 160 familias, quienes únicamente debieron acudir a bordo de sus vehículos y recibir los donativos en el mismo. Tanto asistentes como organizadores mantuvieron el distanciamiento social recomendado y portaron cubre-bocas en todo momento.

“Más que nunca, creo que mucha gente tiene necesidad”, dijo Díaz.

Además de dar inicio a la época solidaria de fin de año, este evento también fungió como el momento ideal para que la concejal de Las Vegas y su equipo de trabajo reiteraran a los asistentes la importancia de continuar los esfuerzos de prevención contra el COVID-19 e invitarlos a celebrar esta temporada únicamente con las personas que habitan en su mismo hogar.

“No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, sé que a nosotros como comunidad latina nos gusta mucho celebrar todas las fiestas en familia, pero en estos tiempos debemos ser muy conscientes de tener esas conversaciones francas de decir que ahora no es oportuno que más de diez de nosotros estemos reunidos en un hogar. Tenemos un corazón muy grande, queremos invitar los vecinos y personas que sabemos que tal vez no tienen familia, pero ahora no es el tiempo de hacer celebraciones extendidas”, concluyó Díaz.

Otros eventos similares se llevaron a cabo recientemente en los Distritos 5 y 6 de Las Vegas, los cuales son representados por los concejales Cedric Crear y Michele Fiore, respectivamente.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.