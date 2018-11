Comienza a correr proyecto de tren de lujo en Las Vegas y California

El tren Club X en una pista cerca de Martin Luther King Boulevard y Bonanza Road en Las Vegas, jueves 24 de abril de 2014. (Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal)

La representación de este artista muestra un vagón de entretenimiento que sería parte del X Train planeado por Las Vegas Railway Express.

Un vagón del Club X se ve en las vías cercanas a Martin Luther King Boulevard y Bonanza Road en Las Vegas, el martes 28 de enero de 2014. (John Locher / Las Vegas Review-Journal)

Después de estar atracado durante la mayor parte de la década pasada, un servicio de tren de lujo planeado entre Las Vegas y el sur de California podría finalmente salir de la estación.

Las Vegas Xpress Inc. anunció el miércoles que había firmado un acuerdo para incorporar a First Transit Group, la subsidiaria estadounidense de First Group, con sede en el Reino Unido, que opera cinco divisiones de trenes y autobuses, incluida Greyhound Lines, para ayudar a que X surja.

“La compañía es uno de los operadores ferroviarios más experimentados del país”, expresó en un comunicado Michael Barron, CEO y presidente de Las Vegas Xpress. “Confiamos en que aquí en los EE.UU., First Transit será el socio que nos ayude a hacer que el X Train sea una realidad”.

Si los planes salen como se esperaba. El servicio X Train, originalmente promocionado como un tren de fiesta de lujo que viaja entre Las Vegas y el sur de California, podría comenzar a funcionar tan pronto como el próximo año, indicó Barron. El servicio se ejecutaría en las líneas ferroviarias existentes de Union Pacific entre una estación en Las Vegas, posiblemente en el centro de la Plaza, y el Depósito de Santa Fe en San Bernadino, California, según el sitio web de X Train. Los planes requieren la vinculación de pasajeros a ciudades adicionales en el sur de California a través del sistema ferroviario de pasajeros Metrolink.

Union Pacific Railroad y X Rail Enterprises Inc. están en conversaciones sobre el servicio de transporte de pasajeros operado por el sector privado propuesto, pero no se ha firmado un contrato de arrendamiento, dijo Kristen South, directora principal de comunicaciones corporativas de Union Pacific.

El Tren X funcionaría de viernes a domingo, con un típico Tren X que transportaría 10 automóviles de pasajeros con capacidad para 700 pasajeros por viaje, con servicio de comida proporcionado, según el sitio web de la compañía, también mostró que X Train ofrecería paquetes, que incluyen salidas a hoteles, clubes nocturnos, excursiones de golf y restaurantes, entre otras posibles comodidades. Los precios no fueron revelados.

La idea de X Train surgió en 2010, pero no cumplió con la fecha de inicio de 2011. Se han perdido otras fechas de inicio del servicio establecido desde entonces.

El servicio marcaría el primero regular de trenes de pasajeros para Las Vegas desde 1997, cuando Amtrak interrumpió una ruta que tenía una parada en Union Plaza, en el centro de la ciudad, ahora conocida como Plaza. El servicio finalizó porque Union Pacific priorizó el tráfico de carga en las líneas ferroviarias, lo que retrasó los viajes entre Las Vegas y Los Ángeles por horas a la vez.

En octubre, Las Vegas Xpress compró 20 vagones de pasajeros antiguos de United Rail Inc. para usar en la ruta.

First Group emplea a 100 mil personas en todo el mundo y obtuvo ingresos de aproximadamente 7 bdd en 2017, transportando a 2.100 millones de pasajeros a nivel mundial el año pasado.

First Transit se encargaría de la dotación de personal de los empleados, la supervisión de la gestión y el mantenimiento del servicio ferroviario.

“Como uno de los operadores más grandes del sector privado en los Estados Unidos, creemos que First Transit está en la mejor posición para ofrecer las soluciones más innovadoras y eficientes para hacer que el X Train sea una experiencia de servicio ferroviario de pasajeros como ninguna otra en el país”, dijo Barron en un comunicado.

First Transit ya tiene presencia en Las Vegas y opera el servicio de autobús de enlace entre el Centro de Alquiler de Autos McCarran y el Aeropuerto Internacional McCarran.

“Nos complace trabajar con el equipo de X Train en este proyecto histórico”, agregó Gregg Baxter, vicepresidente senior de First Transit. “Tenemos la experiencia y la tecnología para llevar a cabo este proyecto”.