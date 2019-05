Comienza la renovación de 32 mdd del dosel de Fremont Street Experience

Los visitantes de Fremont Street pueden ver algo nuevo debajo del toldo Viva Vision, además de artistas callejeros y quioscos de recuerdos: equipos de construcción.

Fremont Street Experience comenzó su renovación de 32 millones de dólares de la pantalla de video más grande del mundo el lunes por la mañana.

Patrick Hughes, presidente y director ejecutivo de Fremont Street Experience, dijo que el trabajo se realizará en ocho secciones diferentes, con un enfoque de aproximadamente 200 pies a la vez, y que debería concluir en seis meses. Los shows de Viva Vision continuarán reproduciéndose durante todo el proceso.

Some video of one of the new panels going up for installation at the Viva Vision canopy at the Fremont Street Experience (@fselv) pic.twitter.com/Ayiy9c1qlE

— Chase Stevens (@CSStevensphoto) May 7, 2019