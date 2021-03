Comienza una semana de viento y humedad en Las Vegas

Aferrarse a lo que esté al alcance podría ser el mejor consejo para los residentes y visitantes del Valle de Las Vegas el martes, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Poco antes de las nueve de la mañana se registró una ráfaga de viento de 37 mph en el centro de Las Vegas.

A partir de las 10 de la mañana, los vientos aumentarán en todo el valle. Es posible que se generen ráfagas de hasta 45 mph y el polvo en al aire podría dificultar la visibilidad. La alerta de viento se extiende desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.

⚠️Wind Advisory Tuesday⚠️ Wind Advisory will run from 10 am-10 pm PST or 11 am–11 pm MST Tuesday. South to southwest wind gusts 40 to 50 mph will occur. Blowing debris, strong crosswinds and lofted dust are all potential impacts. #azwx #cawx #nvwx pic.twitter.com/fdUZzkxRGl

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 9, 2021